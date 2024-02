A Europa está nervosa com uma potencial vitória de Trump. A China vê uma oportunidade

O principal diplomata chinês, Wang Yi, tinha uma mensagem para os seus homólogos europeus durante o fim de semana: independentemente das mudanças no mundo, a China será "consistente e estável" - uma "força de estabilidade".

A afirmação, feita por Wang durante a Conferência de Segurança de Munique, no sábado, surge no momento em que os líderes europeus estão a acompanhar com cautela as próximas eleições nos Estados Unidos, preocupados com a possibilidade do regresso do antigo presidente Donald Trump poder colocar em causa a sua parceria com Washington.

Essas preocupações aumentaram na semana passada, depois de Trump ter dito que não defenderia os aliados da NATO que não gastassem o suficiente na defesa - uma ameaça surpreendente para muitos na Europa, numa altura em que a invasão russa continua na Ucrânia.

O momento dos comentários de Trump não poderia ter sido melhor para Wang, que visita a Europa numa altura em que Pequim se esforça por restabelecer as relações deterioradas com o bloco - um esforço que se tornou mais urgente devido às suas dificuldades económicas internas e aos atritos em curso com os EUA.

"Independentemente das mudanças no mundo, a China, como grande país responsável, manterá os seus princípios e políticas consistentes e estáveis e servirá como uma força firme para a estabilidade num mundo turbulento", disse Wang durante as suas declarações em Munique, apelando à China e à Europa para que "se afastem das distracções geopolíticas e ideológicas" e trabalhem em conjunto.

Mas, embora o discurso de Wang possa ser bem recebido em algumas capitais europeias, onde os líderes esperam estabilizar alguns aspetos das suas relações com a China, Pequim também tem um grande problema quando se trata de fazer progressos reais na reparação dos laços, dizem os analistas: a sua relação inabalável com Moscovo.

Estes desafios foram salientados durante o fim de semana em Munique, onde a conferência de segurança foi ensombrada pelo choque e pela raiva quando surgiram as notícias da morte, aos 47 anos, do líder da oposição russa, Alexey Navalny, que se encontrava preso.

Os líderes condenaram a sua morte como sendo obra do regime do presidente russo Vladimir Putin - com a indignação a amplificar a preocupação crescente com o destino da Ucrânia, que perdeu terreno fundamental para a Rússia na sexta-feira.

"A mensagem de Wang para os seus anfitriões europeus é que as diferenças geopolíticas não devem impedir uma cooperação estreita", afirmou Noah Barkin, membro sénior convidado do grupo de reflexão do Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos (GMF).

"O que ficou por dizer é que a China não está preparada para mudar as posições e políticas que mais preocupam os europeus, nomeadamente o aprofundamento das suas relações com a Rússia e as suas práticas comerciais distorcidas."

Um edifício residencial em ruínas na sequência de um ataque de mísseis russos na região de Kharkiv, na Ucrânia, nesta fotografia de 15 de fevereiro (Gabinete do Governador Regional de Kharkiv, Oleh Sunyiehubov)

Relações com a Rússia

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, há dois anos, Putin e o líder chinês Xi Jinping reforçaram as relações entre os dois países, que enfrentam tensões crescentes com o Ocidente. A China - que não condenou a invasão russa e reivindica a sua imparcialidade no conflito - surgiu também como uma tábua de salvação para a economia russa, afetada pelas sanções.

Na Europa, este facto tem suscitado preocupações quanto às ambições globais da própria China e desempenhou um papel importante na atual pressão da União Europeia para recalibrar a sua política em relação à China.

Num painel de discussão em Munique, no sábado, o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, estabeleceu um paralelo entre a agressão russa e a China, afirmando que a continuação do apoio americano à Ucrânia "enviaria uma mensagem" a Xi desencorajando o potencial uso da força em Taiwan, uma ilha autónoma que o Partido Comunista da China reivindica.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, reiterou a "expetativa do bloco de que a China se abstenha de apoiar a Rússia", numa reunião com Wang na sexta-feira. Os governos ocidentais não têm acusado Pequim de enviar uma ajuda alargada às forças armadas russas.

A UE está a considerar a possibilidade de impor restrições comerciais a três empresas da China continental, como parte de uma série de medidas destinadas a dificultar o esforço de guerra russo, noticiou a Bloomberg na semana passada.

Em resposta a uma pergunta da CNN sobre a notícia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que "se opõe firmemente às sanções ilegais ou à 'jurisdição de braço de ferro' contra a China sob o pretexto da cooperação China-Rússia" e que "as trocas normais" entre as empresas chinesas e russas "não são dirigidas a terceiros".

No fim de semana, Wang fez uma aparente tentativa de responder às preocupações sobre os laços da China com a Rússia, enquadrando a relação para a sua audiência em Munique como parte dos esforços de Pequim para cooperar com os "principais países" para enfrentar os desafios globais.

"A Rússia é o maior país vizinho da China", afirmou Wang, repetindo as declarações habituais de que a sua relação não é uma aliança e não "visa terceiros". Como tal, "uma relação China-Rússia que cresce de forma constante (...) vai ao encontro dos interesses comuns dos dois países" e "serve a estabilidade estratégica da Ásia-Pacífico e do mundo", afirmou.

Quando questionado pelo presidente da conferência, Christoph Heusgen, durante um debate público, sobre a possibilidade de a China fazer mais para controlar a Rússia, Wang também respondeu ao que afirmou serem tentativas de "culpar a China ou de transferir a responsabilidade da resolução da crise da Ucrânia para a China". Pequim tem trabalhado "incansavelmente" para promover conversações de paz, afirmou.

O diplomata reiterou-o numa reunião com o seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba, no sábado, sublinhando que a China não "vende armas letais a zonas de conflito ou a partes em conflito" e que "não desiste dos seus esforços" para restabelecer a paz.

Mas esses esforços ficaram muito aquém das esperanças europeias de que a China utilizasse a sua considerável influência económica e a comunicação regular de alto nível com a Rússia, incluindo entre Xi e Putin, para pôr fim ao conflito de uma forma que respeitasse a integridade territorial da Ucrânia.

Em vez disso, o esforço de Pequim para se apresentar como um potencial pacificador no conflito, liderado por Wang na Conferência de Segurança de Munique do ano passado, não produziu resultados palpáveis. Um plano para uma "resolução política" do conflito apresentado por Pequim nessa altura foi amplamente criticado como sendo suscetível de ajudar Moscovo a consolidar as suas conquistas territoriais, uma vez que apelava a um cessar-fogo sem a retirada prévia das tropas russas.

Também não é claro se Pequim participará na próxima Cimeira Mundial da Paz, na Suíça, apoiada pela Ucrânia. Kuleba levantou a questão na sua reunião com Wang, de acordo com uma declaração na conta de X do diplomata ucraniano. O comunicado de Pequim não mencionou o evento.

O presidente russo Vladimir Putin recebe o líder chinês Xi Jinping para uma visita de Estado a 21 de março de 2023 (Xie Huanchi/Xinhua/Getty Images)

O "fator Trump"

Os analistas dizem que, perante este cenário, as aparentes tentativas de Wang para atenuar as preocupações europeias sobre a posição da China relativamente à guerra podem ter pouco impacto na UE.

"Enquanto a guerra na Ucrânia continuar, as políticas da UE em relação à China alinhar-se-ão mais com as dos EUA. O mais provável é que os europeus se juntem aos Estados Unidos para duplicar as restrições à exportação de tecnologias críticas, considerando a segurança económica da União como primordial", segundo Yu Jie, investigador sénior sobre a China no grupo de reflexão Chatham House, em Londres.

O bloco está a considerar uma série de medidas que o ajudariam a "retirar o risco" das cadeias de abastecimento europeias em relação à China, a proteger as tecnologias críticas e a proteger o seu mercado daquilo que considera serem alguns produtos chineses artificialmente baratos. Pequim considera que a política europeia é excessivamente influenciada pelos Estados Unidos.

Em Munique, Wang também tentou contrariar essas medidas, avisando que "aqueles que tentarem excluir a China em nome do 'desarriscar' cometerão um erro histórico".

O diplomata chinês encontrou-se com vários homólogos europeus à margem da conferência sobre segurança, antes de seguir para Espanha. Esta semana, deverá também visitar a França.

Segundo os observadores, Wang poderá ter mais sucesso na estabilização das relações com os Estados-Membros da UE interessados em reforçar os laços económicos - e com os que olham com incerteza para as próximas eleições nos EUA.

Nas suas reuniões europeias, Wang poderá "utilizar o 'fator Trump' para salientar que o apoio total aos Estados Unidos não é do interesse dos países europeus", segundo Liu Dongshu, professor assistente no departamento de assuntos públicos e internacionais da Universidade da Cidade de Hong Kong.

Enquanto presidente, Trump não só manifestou o seu ceticismo em relação ao sistema de alianças dos EUA na Europa, como também aplicou direitos aduaneiros sobre o aço e o alumínio europeus, desencadeando medidas de retaliação sobre os produtos americanos provenientes da Europa.

"Wang Yi poderá salientar que (...) se Trump se tornar presidente, será um problema se (a Europa) não tiver uma boa relação com a China (...) Ele quer persuadir os países europeus a serem mais neutros", afirmou Liu.

Pequim fez alguns progressos nas relações com os países europeus no último ano, incluindo durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron à China, na primavera passada - um desenvolvimento que Wang espera poder aproveitar.

"Nas capitais nacionais, haverá um maior foco em manter a relação com Pequim estável, em parte para evitar o risco de um conflito comercial de duas frentes com Pequim e Washington, caso Trump volte à Casa Branca", declarou Barkin, do GMF, que também é consultor sénior do Rhodium Group, com sede em Nova Iorque.

"O pior pesadelo da China é uma frente transatlântica unida em questões comerciais, tecnológicas e de segurança... A China vai usar as palavras de Trump para reforçar a mensagem nas capitais europeias de que Washington não é um parceiro fiável", afirmou.