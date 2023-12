153 países (incluindo Portugal) votam na ONU a favor de um cessar-fogo imediato em Gaza

A assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou a favor da adoção de uma resolução a pedir o cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, em resposta ao veto dos Estados Unidos a uma resolução idêntica no Conselho de Segurança. 153 países votaram a favor, 23 abstiveram-se e 10 votaram contra.

Portugal votou a favor da resolução ONU que pede um cessar-fogo e que todas as partes envolvidas respeitem a lei internacional, bem como o acesso humanitário aos reféns e a sua libertação “imediata e incondicional”. Embora uma votação na assembleia geral seja politicamente significativa e seja vista como tendo peso moral, não é vinculativa, ao contrário de uma resolução do Conselho de Segurança.

Os dez países que votaram contra foram a Áustria, Chéquia, Guatemala, Israel, Libéria, Micronésia, Nauru, Papua Nova Guiné, Paraguai e Estados Unidos. Entre as abstenções estão países como a Ucrânia, Argentina, Alemanha, Países Baixos e o Uruguai.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution demanding immediate humanitarian ceasefire in Gaza, as well as immediate and unconditional release of all hostages



FOR: 153

AGAINST: 10

ABSTAIN: 23



LIVE COVERAGEhttps://t.co/ZqtRtIawGx pic.twitter.com/rAdk8BEmDL