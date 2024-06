Europeias: Empate entre PS e AD (resultados oficiais)

PS e AD estão em empate técnico cerca das 22:45 quando foram apurados já 98% dos votos dos portugueses. Socialistas e Aliança Democrática elegeram até agora seis deputados cada um.

O terceiro e quarto lugar estão a ser disputados entre Chega, que já elegeu dois deputados (Tânger Correa e Tiago Moreira de Sá), e Iniciativa Liberal, que já elegeu o cabeça de lista, João Cotrim de Figueiredo.

Ao contrário do que aconteceu nas eleições legislativas de março, o Chega não venceu em qualquer concelho do Algarve (quando ficou à frente com 27% dos votos).

Com todos os votos nos 16 concelhos já contados, o PS é o partido vencedor, tendo alcançado 29,46% dos votos e vencido em 14 concelhos. A Aliança Democrática obteve 28,2% dos votos e venceu em dois concelhos: Albufeira e Loulé.

Nem BE, nem PCP, nem Livre, nem PAN elegeram até agora qualquer deputado.

O ADN tem agora mais votos do que o PAN.

