Um dos fugitivos mais procurados pela Europol foi detido em Murcia, Espanha, depois de ter fugido da prisão dos Países Baixos. Em comunicado, a Polícia Nacional revela que o suspeito escapou do hospital psiquiátrico onde cumpria pena, em junho passado, depois de condenado a cinco anos e meio de prisão por dois roubos com armas de fogo.

Segundo a agência EFE, num dos assaltos, Sherwin Bemshomin Windster, de 27 anos, e os cúmplices agrediram com tanta violência um dos proprietários de uma loja que este acabou por morrer.

As autoridades dos Países Baixos ofereciam dez mil euros de recompensa por qualquer pista que levasse ao seu paradeiro.

A investigação começou em 2022, depois das autoridades neerlandesas terem contactado as autoridades espanholas para darem conta de que o fugitivo podia estar no país. Perante o aviso, foi dado início à investigação, inicialmente centrada em Murcia, "visto que a rede de contactos do fugitivo coincidia com vários municípios limítrofes desta localidade".

"Depois de cinco meses de investigação e de estreita cooperação entre os dois países, com troca diária de informações através do oficial de ligação holandês em Espanha, foi apurado o centro comercial frequentado pelo fugitivo, bem como a elevada probabilidade deste ali se encontrar. Vigiando as entradas e saídas do centro comercial e avisando os agentes da extrema violência do fugitivo, foi organizada uma extensa operação com mais de oito agentes da polícia que rapidamente procederam à sua detenção, sem lhe dar qualquer oportunidade de fazer qualquer manobra de fuga", acrescenta a nota.

As imagens da detenção foram divulgadas pela Polícia Nacional no Twitter