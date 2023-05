Suécia vence o Festival Eurovisão da Canção

Era a grande favorita e a votação assim o confirmou. Loreen, da Suécia, voltou a vencer o Festival Eurovisão da Canção de 2023 com o tema “Tattoo” e com 340 pontos do júri e 283 pontos do público. Loreen já ganhou o concurso em 2012 e agora será incluída no Eurovision Hall of Fame como a segunda pessoa – depois de Johnny Logan (que venceu pela Irlanda em 1980 e 1987) – e a primeira artista feminina a vencer duas vezes.

Em 2.º ficou a Finlândia, seguido de Israel em 3.º, Itália em 4.º e Noruega em 5.º. A Ucrânia, país que venceu em 2022, ficou em 6.º lugar, com 243 pontos no total.

Já Portugal ficou em 18.º lugar na votação do júri, mas caiu para 23.º lugar com a votação do público, onde só recebeu 16 votos. Mimicat, que representa Portugal com a canção "Ai, Coração", não estava entre as favoritas à vitória.

Mimicat na final da Eurovisão (EPA)

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Saudade, saudade”, de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. A Ucrânia venceu com “Stefania”, da Kalush Orchestra.