Eurovisão: música portuguesa está mal nos rankings de apostas, mas entre as 10 favoritas na opinião dos fãs

A cinco dias da primeira semi-final da Eurovisão, “Ai Coração”, de Mimicat, continua a não estar num bom patamar no ranking do Eurovisionworld, que recolhe as “odds” de mais de uma dezena de casas de apostas e que tem acertado sempre no vencedor dos últimos anos.

A canção ocupa, agora, o 26º lugar da tabela, o que representa uma ligeira alteração nas probabilidades de ganhar, já que, há um mês, ocupava o 27º lugar. Sem grande diferença, a artista continua com menos de 1% de hipóteses de vencer a competição.

Apesar disso, quando o site questiona ao seu público “Quem deve ganhar a Eurovisão 2023?”, Portugal está entre as 10 canções favoritas à vitória com, no total, mais de 250 mil respostas de espectadores.

De acordo com estes dados, o tema que representa Portugal ocupa o nono lugar, somando 3% dos votos.

A canção da Suécia, "Tattoo", de Loreen, é a grande favorita à vitória, ocupando não só o primeiro lugar na resposta a essa questão, como nas “odds” das casas de apostas.

Um dos sites mais populares entre os fãs da Eurovisão, Wiwiblogs, dá à canção de Mimicat uma pontuação de 7,33 em 10 entre 20 canções avaliadas, ocupando o 12º lugar no seu ranking.



"Portugal tornou-se conhecido pelas suas baladas nos últimos anos, mas Mimicat está a provar que o país também pode colocar a sua marca em algo mais à frente do tempo. “Ai Coração” soa nitidamente português, o que a distingue de tudo o resto do concurso", diz um dos jurados do site, com outro a acrescentar: "Mimicat irradia uma energia no palco que eu diria ser bastante rara".

A grande estreia no palco de Liverpool é já no dia 9 de maio, com Mimicat a representar Portugal na primeira semi-final, defrontando países como Noruega, Irlanda, Suíça ou Países Baixos. Para este primeiro evento, segundo o Eurovisionworld, a canção portuguesa tem 65% de probabilidades de passar à próxima fase.