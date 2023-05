“O porto onde decorre a Eurovisão parece uma pequena Ucrânia”. A história de Iryna, que fugiu da guerra para Liverpool

Fugiram da Ucrânia quando a guerra rebentou. Agora estão a dar uma festa na sua terra natal

Nove meses depois de ter fugido dos mísseis russos, de pijama e apenas com o passaporte, Iryna Shevchuk chegou finalmente a um lugar que se assemelhava vagamente a um lar.

Depois, exausta e sobrecarregada, teve um colapso. A sua primeira recordação em solo britânico foi a visão dos paramédicos, que zumbiam por baixo do teto do aeroporto. "Chorei e disse: 'Sou da Ucrânia'", recorda. "Eles disseram: 'Agora estás a salvo'".

Shevchuk, 33 anos, é uma das 122 mil pessoas deslocadas que foram acolhidas no Reino Unido ao abrigo de um programa governamental destinado a ajudar alguns dos milhões de pessoas que fugiram da invasão russa ao seu país natal.

Esta semana, cinco meses depois de Shevchuk ter chegado, a sua cidade adotiva de Liverpool está a acolher a maior celebração da Ucrânia desde a invasão russa. Se as circunstâncias fossem diferentes, o Festival Eurovisão da Canção poderia estar a decorrer este fim-de-semana em Kiev, Kharkiv, Lviv ou na cidade natal de Shevchuk, Donetsk, que ela trocou por Kiev após o início dos combates com os separatistas pró-russos em 2014.

Mas a Ucrânia - que ganhou o festival de 2022 com uma onda de solidariedade europeia - está a braços com a guerra. O Reino Unido, o segundo classificado, interveio e Liverpool triunfou sobre as propostas de outras cidades britânicas para organizar o concurso.

O centro portuário onde o concurso está a decorrer parece uma pequena Ucrânia. Os Liverpudlians, que normalmente são vermelhos ou azuis, dependendo da sua fidelidade aos dois gigantes do futebol da cidade, em vez disso, cobriram as suas casas com as cores nacionais da Ucrânia e acolheram dezenas de pessoas deslocadas depois de o governo britânico ter reservado três mil bilhetes para refugiados ucranianos.

“É estranho - parece que estamos na Ucrânia”, diz Shevchuk. “Esquecemo-nos de onde estamos”.

Shevchuk está em segurança graças a Amel Menacere, uma liverpudliana de 36 anos que não conhecia e que se ofereceu para alojar um refugiado no seu quarto de hóspedes. Esta semana, Shevchuk e Menacere falaram com a CNN na sala de estar da sua casa geminada, a dois passos de Penny Lane - a rua imortalizada pelos filhos mais famosos de Liverpool, os Beatles.

Iryna Shevchuk, à esquerda, à porta da casa de Liverpool da sua anfitriã, Amel Menacere. Foto Robert Picheta/CNN

“Fui ingénua”, disse Menacere, que se inspirou para acolher alguém depois de ela própria ter fugido da guerra civil na Argélia em 1993, com 7 anos: "Pensei que ela ia gostar tanto de Liverpool como eu - agora estou mais consciente de que nenhum dos ucranianos escolheu estar aqui. Foi-lhes imposto".

Mas ao reflectir sobre o último ano da sua vida, Shevchuk admite que está a gostar de Liverpool. E Liverpool está a começar a parecer-se com a sua terra.

Uma mistura de Scouse e Ucrânia

Se Liverpool parece uma Kiev em miniatura junto ao rio Mersey, não é por acaso.

"Eu sabia que se queríamos fazer isto, não era apenas marcar pontos para a Ucrânia. Não nos limitaríamos a colocar alguns cartazes", disse Claire McColgan, directora de cultura de Liverpool, que fez mais do que qualquer outra pessoa para trazer o concurso kitsch e ocasionalmente surpreendente para a cidade. "O que se vê na cidade é um verdadeiro aglomerado escocês-ucraniano, que era o que queríamos."

Historicamente, os britânicos têm uma relação estranha com o festival, que apresenta alguns dos criativos mais excêntricos da Europa e premeia a extravagância, a imaginação e a estranheza descarada em detrimento da determinação estereotipada do Reino Unido.

Mas este ano, nesta cidade, é diferente. As crianças das escolas de Liverpool aprenderam contos populares ucranianos. Na semana passada, foi inaugurado um novo centro comunitário ucraniano nos subúrbios orientais da cidade. Até uma estátua dos Beatles foi orgulhosamente adornada com o traje nacional do país.

"O facto de sermos anfitriões de um país diferente adequa-se à personalidade de Liverpool", disse McColgan a partir do seu gabinete, observando os camiões que se encontravam por baixo dela a colocarem a sinalética característica da Eurovisão no lugar. "Liverpool é verdadeiramente fantástica... mas também tem um coração muito grande".

É uma transformação total para uma cidade que, antes de Fevereiro de 2022, "não tinha uma verdadeira comunidade (ucraniana)".

A fama da cidade está a crescer à medida que o concurso se aproxima. Robert Picheta/CNN

"Liverpool foi tratada pelos ucranianos como um local de transição", disse Taras Khomych, 74 anos, o chefe da Igreja Ucraniana da cidade, de voz suave. "Alguns foram mais para oeste, para a América do Norte, outros instalaram-se em Manchester". Em Liverpool, havia "apenas algumas famílias", disse.

Depois, tudo mudou. Dias depois da invasão russa, Khomych falou para uma igreja cheia. Todos os dias, recebe mensagens de novos ucranianos que chegam à cidade. "Como Liverpool é Liverpool, toda a gente quis ajudar imediatamente", assevera.

A cidade é ferozmente orgulhosa e a sua veia rebelde é propositadamente contrária a Londres e ao resto do sul de Inglaterra. Os escoceses não gostam do Rei, nem do partido conservador no poder - mas a cidade foi construída com base nas suas rotas marítimas para outros países e os seus habitantes dirão a quem os quiser ouvir que as suas portas estão sempre abertas aos forasteiros.

"Liverpool é onde está tudo", diz Menacere. E depois de uma viagem de regresso a Kiev na semana passada - a sua primeira visita desde que partiu a 25 de fevereiro de 2022 - Shevchuk começa a concordar.

"Queria ver o que mudou", disse Shevchuk, explicando a sua viagem de regresso à Ucrânia. "Haverá um futuro? É seguro?" Mas mesmo com os combates concentrados sobretudo no leste da Ucrânia, a vida na capital continua marcada pela guerra. Na semana passada, enquanto Shevchuk lá esteve, a cidade foi atingida por uma série de ataques russos.

Passou alguns dias a dormir no chão, no exterior do seu apartamento, para manter duas paredes entre ela e um potencial míssil. "Quando estava muito assustada, ia abrigar-me numa escola ou num hospital."

Ataques semelhantes perturbaram os ensaios de Tvorchi, a dupla electrónica que representou a Ucrânia na final. "Sentimos um enorme sentido de responsabilidade. Sabemos o que temos de fazer; sabemos para que missão estamos aqui", disse Jeffery Kenny, metade do grupo, à CNN.

A sua canção, "Heart of Steel" [à letra, "Coração de Aço"], é inspirada nos soldados que defenderam a fábrica de aço de Azovstal nas primeiras semanas da guerra. "Eles tinham fogo nos olhos", disse Andrii Hutsuliak.

Hutsuliak resumiu a sua mensagem para os ucranianos: "Sabemos que o dia-a-dia é difícil. Estamos aqui fisicamente, mas as nossas almas estão em casa". Quanto à Rússia, acrescentou: "Para os terroristas, não temos mensagens nem palavras. O que é que se pode dizer aos terroristas?"

"Deixei a Ucrânia sob os alarmes dos ataques aéreos, mais uma vez", disse Shevchuk, descrevendo a sua partida na semana passada. "Adoro Kiev. Adoro a Ucrânia, é o meu coração. Mas agora, para mim, sinto que tudo acabou. Neste momento, não tenho nada".

Em vez disso, algo mudou na sua psique quando regressou a Liverpool. "Agora tenho um pouco mais de (determinação) dentro de mim para fazer algo com a minha vida aqui." Conversa com 600 compatriotas num grupo de WhatsApp específico de Liverpool sobre a Eurovisão, fazendo planos para se encontrarem e assistirem aos eventos em toda a cidade. Até a comida sabe melhor agora, diz ela. "Vi Liverpool sob outra perspectiva. É verde, está finalmente quente e a Eurovisão faz-me feliz".

'A Rússia apagou a nossa história'

Para muitos ucranianos que fizeram de Liverpool a sua casa, foi difícil resistir à atracção da Eurovisão.

"Toda a gente compreende que temos de ajudar o nosso país - não importa como", disse Veronika Yasynska, outra pessoa deslocada no programa Casas para a Ucrânia, que vive com um jovem casal de Liverpool. A sua primeira missão foi criar uma prateleira para livros ucranianos na maior biblioteca de Liverpool. Agora, tem estado a ajudar nos preparativos da autarquia para a Eurovisão e organizou exibições artísticas ucranianas no enorme recinto da Eurovision Village da cidade.

Tal como Shevchuk, Yasynska escapou de Kiev amontoada num comboio, com crianças e animais de estimação, na escuridão total e com os aparelhos de GPS desligados para evitar serem detectados pelos mísseis russos. "Não foi uma evacuação, foi um apocalipse zombie", disse Shevchuk, com os habitantes locais a apressarem as carruagens do comboio à medida que este passava por cidades rurais.

Ambas as mulheres afirmam ter sofrido de perturbação de stress pós-traumático. Ambas têm familiares na Ucrânia que aceitam não voltar a ver. Mas ambas estão lentamente a encontrar um objectivo na sua cidade de adopção.

"A Rússia apagou a nossa história, reescreveu os nossos livros de história", disse Yasynska. "Estou sob pressão para dar aos (ucranianos) um lugar adequado para se apresentarem, para apresentarem a Ucrânia (...) e para finalmente estabelecer a história correcta da Ucrânia, a de que somos independentes."

A recepção que teve deixou boa impressão. "Nunca conheci pessoas tão amáveis e generosas como aqui em Liverpool."

Pelo menos três ucranianos deslocados chegaram à cidade, com bilhetes na mão, para um dos espectáculos ao vivo ao longo da semana, antes da final, no sábado. Outros visitaram a cidade apenas para se juntarem às festividades.

Trauma partilhado

Liverpool está geminada com Odessa, uma importante cidade portuária nas margens do Mar Negro que tem sido bombardeada por ataques russos.

E embora a comunidade ucraniana esteja a dar os primeiros passos, os dois locais partilham a experiência de ultrapassar traumas.

Liverpool foi enormemente danificada durante a campanha Blitz nazi, entre 1940 e 1942. Depois, quase meio século mais tarde, um desastre no estádio de Hillsborough, em Sheffield, matou 97 pessoas, quase todas adeptas do Liverpool.

O esforço de justiça que se seguiu, ao longo de décadas, unificou a cidade; hoje, camisolas com o número dos mortos adornam bares e as janelas das casas das pessoas, uma recordação sempre presente da tragédia que fortaleceu a auto-suficiência de Liverpool e cimentou a sua suspeita em relação às autoridades do sul.

Maria Romanenko já mostrou a casa a centenas de visitantes. Tendo-se reinstalado em Manchester no ano passado, Romanenko ofereceu visitas guiadas gratuitas em língua ucraniana aos que se encontravam em Liverpool durante toda a semana - e organizou uma última excursão na sexta-feira para Jamala, a vencedora da Eurovisão de 2016 da Ucrânia, que ouviu falar do programa e entrou em contacto.

"As pessoas que se juntam e mostram que a comunidade é muito mais forte do que os criminosos - essas histórias fazem sempre sucesso com os ucranianos", disse Romanenko. "Podem relacionar-se com a experiência de como a cidade utilizou algo negativo para lutar pela justiça - utilizaram-no para conseguir algo de bom."

Uma das primeiras visitas de Yasynska a Liverpool foi ao seu museu de história local, junto à zona ribeirinha da arena que acolhe a Eurovisão.

"Quando vi a devastação (da Segunda Guerra Mundial) e o aspecto da cidade após o bombardeamento, ouvi as sirenes - eram absolutamente semelhantes às que já tinha ouvido antes".

"Nada mudou, apenas os períodos de tempo", disse ela. "Foi importante para mim perceber quais são os próximos passos que nós, ucranianos, temos de dar para proteger a nossa cultura e as nossas cidades. Como reconstruir".

"Foi uma inspiração para perceber que é possível reconstruir, que é possível começar uma nova vida a partir do zero".

No domingo, o enorme circo que acompanha a Eurovisão deixará Liverpool cultural e financeiramente mais rica - as autoridades locais estimam que o concurso trará 25 milhões de libras (quase 30 milhões de euros).

Mas para os ucranianos que agora chamam casa à cidade, o legado será diferente.

"Liverpool não é a nossa casa", diz Shevchuk. Mas a sua visão da nova vida mudou nos últimos dias. "É um sítio que me dá uma oportunidade para o futuro."