"Os lugares a mim pouco interessam, sinceramente". Mimicat sai "orgulhosa" da Eurovisão e deixa agradecimento a portugueses

As opiniões dos fãs previam um resultado mais aprazível para Portugal mas, com 59 pontos, a intérprete de "Ai Coração" não conseguiu alcançar a primeira metade da tabela, na mais recente edição do festival da Eurovisão. Este sábado terminou para Mimicat com um 23.º lugar no evento que teve lugar em Liverpool, no Reino Unido.

Não obstante, Marisa Isabel Lopes Mena - a cantora de cabelos loiros que encantou o público numa distinta indumentária vermelha - fez questão de dirigir algumas palavras aos seus apoiantes, através do Instagram oficial do Festival da Canção.

"Chorei durante 15 minutos depois da atuação, porque estava numa descarga total de adrenalina", revela a artista, visivelmente entusiasmada. "Foi a oportunidade da minha carreira. Mostrei a minha música a milhões de pessoas".

Sobre a sua posição na final, assegura que os lugares, a si, "pouco interessam", e que concluiu o objetivo inicial: chegar à última etapa do concurso. "Passámos e depois pensei, 'vamos mostrar aquilo que fazemos bem e divertir-nos'", relata.

Mas os grandes destinatários desta mensagem foram os portugueses, a quem Mimicat agradeceu profundamente pela "maneira como reconheceram o esforço". "Acima de tudo, houve uma grande conexão com o nosso país. Estamos muito orgulhosos", remata.

Com 623 pontos, a Suécia levou o famoso microfone de vidro para casa graças ao tema "Tattoo" interpretado por Loreen, também ela vencedora em 2012. A uma curta distância ficou o 2.º lugar da Finlândia, seguido de Israel, Itália e Noruega.