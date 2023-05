Serviços de segurança em alerta para ações da Rússia: “A nossa principal preocupação nunca foi a coroação, mas a Eurovisão”

Os serviços de segurança britânicos estão discretamente aliviados com o facto de a coroação do rei Carlos III ter decorrido sem incidentes de maior - à exceção de algumas acusações de policiamento de mão pesada. Mas um segundo grande acontecimento deste mês está a causar-lhes uma dor de cabeça ainda maior.

À primeira vista, os riscos associados à grande final do Festival Eurovisão da Canção não parecem ser particularmente elevados. Mas a competição deste ano será realizada na cidade inglesa de Liverpool, uma vez que o vencedor do concurso do ano passado e a legítima nação anfitriã, a Ucrânia, está a lutar contra uma invasão não provocada do seu vizinho maior, a Rússia. Por essa razão, os responsáveis pela segurança britânica estão mais preocupados do que poderiam estar com um festival kitsch de música.

Uma fonte superior da segurança britânica explicou-o claramente à CNN: “A nossa principal preocupação nunca foi a coroação, mas sim a Eurovisão”.

Uma combinação única de fatores faz da competição um alvo privilegiado para atores hostis. “Por um lado, há milhares de pessoas a desfrutar da vida noturna, o que significa um potencial de alvos físicos e de crime organizado. Por outro lado, temos um concurso que, na melhor das hipóteses, é altamente político, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia", diz a fonte de segurança.

A principal preocupação é proteger os participantes no evento de ameaças físicas, embora não haja informações credíveis de que o evento possa ser vítima de um ataque terrorista, de acordo com a polícia de Merseyside, responsável pelo evento.

O que as fontes de segurança e os analistas acreditam ser mais provável, no entanto, é uma tentativa de a Rússia perturbar a competição de outras formas, envergonhando a Grã-Bretanha e “espetando o dedo no olho” da Ucrânia.

Porque é que a Rússia quereria perturbar uma competição de canto?

A Rússia leva a Eurovisão muito a sério. Mesmo antes de invadir a Ucrânia, Moscovo via a Eurovisão como uma janela através da qual podia enquadrar a sua guerra cultural com a Europa Ocidental e os seus valores liberais.

O seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, queixou-se, em 2013, de votos “roubados”. O deputado de São Petersburgo Vitaly Milonov, membro influente do partido de Vladimir Putin, chamou em 2014 ao festival “propaganda flagrante da homossexualidade e da decadência espiritual”.

No ano passado, a Rússia foi proibida de participar devido à invasão da Ucrânia, que venceu o concurso graças a uma onda de solidariedade pública. A Grã-Bretanha ficou em segundo lugar, razão pela qual foi selecionada para acolher o concurso em nome da Ucrânia.

A Eurovisão oferece à Rússia múltiplas oportunidades para causar estragos e perturbações.

Em primeiro lugar, a própria competição. A votação é efetuada por via digital, o que significa que pode ser vulnerável a ciberataques e a agentes russos que emitam votos falsos, disse a fonte de segurança.

Depois, há a própria transmissão. A Eurovisão é vista por milhões de pessoas em todo o mundo, o que a torna um alvo ideal para quem quer fazer furor, diz Iain Wyke, Inspector-Chefe das Operações de Segurança de Protecção da Polícia de Merseyside. “Esta é uma plataforma muito, muito boa. Se formos um grupo de um só tema, ou se tivermos uma ideologia específica ou um problema específico que queiramos ter com alguém ou com um governo, que melhor palco há para apresentar os nossos argumentos, exibir cartazes e coisas do género? Têm os olhos do mundo todos à vossa volta”.

A Kalush Orchestra, da Ucrânia, ganhou o festival da Eurovisão no ano passado, que não pôde participar no evento deste ano devido à invasão da Rússia. AP Photo/Luca Bruno

As perturbações na transmissão podem surgir de outras formas. Ataques cibernéticos ou tentativas de interferir na transmissão podem levar ao “sequestro” da transmissão ou a apagões, explicaram as autoridades. Há também receios de que as infraestruturas em torno do festival - locais de competição ou redes sociais - possam ser alvo de ataques digitais, para causar perturbações ou espalhar desinformação.

Se ocorrer algum protesto, ele poderá não estar diretamente relacionado com a Rússia ou com a Ucrânia, mas sim com um esforço para envergonhar o Reino Unido e minar os valores ocidentais a que a Rússia se opõe.

Peter Ricketts, antigo conselheiro de segurança nacional do governo britânico, disse à CNN que poderá imaginar incidentes apoiados ou encorajados por atores russos que sejam “contra os direitos LGBT ou promovidos por grupos de extrema-direita no Reino Unido”, minando a ideia da Grã-Bretanha como um Estado liberal e alimentando a discórdia e a divisão em questões culturais.

No entanto, no topo da lista de preocupações de Ricketts está uma ameaça cibernética, como “assumir o controlo da transmissão, causar apagões ou qualquer outra coisa que perturbe os procedimentos, que toda a gente saberia que veio da Rússia, mas que pode ser difícil de atribuir rapidamente”.

Porque é que isto ajudaria a Rússia?

O evento deste ano é, na sua essência, uma parceria entre o Reino Unido e a Ucrânia, dois grandes espinhos para o lado do Kremlin. Os responsáveis pela segurança estão bem cientes deste contexto e do quanto a Rússia gostaria de os embaraçar a ambos.

“Isto é ter o Reino Unido Lda. no centro das atenções, a dar o seu melhor e a mostrar como podemos realizar este evento para a Ucrânia, em seu nome, com um estilo ucraniano”, diz Wyke. “É o maior evento não desportivo transmitido pela televisão... se isso não é uma audiência cativa, não sei o que o será”.

É também crucial compreender a forma como a Rússia utiliza coisas como ciberataques e propaganda contra os seus inimigos.

“A Rússia tem uma visão de soma nula da segurança, pelo que tudo o que prejudica o Ocidente é visto como um ganho russo”, afirma Keir Giles, consultor sénior da Chatham House. “Veja-se a propaganda antivacinas que fizeram antes e durante a pandemia. Provavelmente, isso também prejudicou os cidadãos russos, mas se prejudicar o Ocidente, compensa o risco”.

Giles refere ainda que, embora o risco de um ato terrorista físico seja baixo, não pode ser totalmente descartado: “É uma anomalia o facto de não se saber que a Rússia está a financiar e a apoiar grupos terroristas para causar morte e destruição nas capitais europeias. É uma forma barata e eficaz de a Rússia causar danos. Um evento de grande visibilidade como este, com ligações à Grã-Bretanha e à Ucrânia, será obviamente um alvo tentador".

Liverpool, Inglaterra: a cidade portuária, conhecida como o berço dos Beatles, está a acrescentar mais um capítulo ao seu legado musical. Será agora a cidade anfitriã do concurso Eurovisão 2023. Alpegor/Adobe Stock

É claro que um ataque físico é a prioridade, apesar de Wyke afirmar que “nenhuma informação específica em relação a este evento sugere qualquer forma de ameaça terrorista”.

Mas o afluxo de pessoas a uma grande cidade, que se reúnem em locais e fazem grandes filas, é exatamente o tipo de alvos fáceis que os terroristas tendem a atingir.

A polícia de Merseyside vai colocar 5.500 agentes em Liverpool durante o período que antecede a final de sábado. Haverá medidas antiterroristas visíveis, como agentes armados e cercas de segurança. Mas Wykes também refere que uma das melhores formas de manter este evento seguro é a sensibilização da comunidade local: “Há algumas semanas, lançámos a campanha de vigilância, com o objetivo de envolver a comunidade na operação policial e, em última análise, o público é os nossos olhos e ouvidos. E que melhor maneira do que reforçar um regime de segurança em torno de um evento desta natureza?”

Para quem não está familiarizado, pode parecer estranho que um festival de música criado para promover a paz na Europa após a Segunda Guerra Mundial se possa tornar num ponto de inflamação. Mas o facto de a Rússia se ter concentrado durante décadas na guerra assimétrica fez com que um evento televisivo internacional com milhões de espectadores em casa e presencialmente se tornasse o campo de batalha perfeito para a luta da Rússia contra os inimigos que não quer - ou não pode - invadir fisicamente.