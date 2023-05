Eurovisão: o que vai ser de Mimicat na semifinal? Fomos ver o ranking de apostas

Hoje é o grande dia para Mimicat, que vai atuar na primeira semifinal da 67.ª edição do festival da Eurovisão, esta terça-feira, na Liverpool Arena, com a música "Ai Coração".

Além de Portugal, Liverpool vai ouvir esta terça-feira as músicas da Noruega, Malta, Sérvia, Letónia, Irlanda, Croácia, Suíça, Israel, Moldova, Azerbaijão, Chéquia, Países Baixos, Suécia e Finlândia - sendo estas duas as favoritas.

Na última semana, os artistas foram tendo oportunidade de subir várias vezes a palco para ensaios, assim como dar uma primeira amostra do que aí vem a quem está em Liverpool. Nesta segunda-feira, foi dia do ensaio final e também do "Jury Show", quando vários jurados avaliam já e pontuam os concorrentes — uma pontuação que irá ser contabilizada juntamente com os televotos.

“Portugal surpreendeu-me pela sua energia e emoção do tema, em conjunto com a performance que realmente transforma a audiência”, afirmou o site especializado “ESCXTRA”, no Twitter. “Parece-me uma aposta certa para a qualificação.”



Para esta noite, ainda se guarda algum otimismo. Na tabela de previsões do Eurovision World, Portugal é a 9.ª canção da primeira semifinal com mais hipótese de chegar à noite decisiva, no dia 13 de maio, com 70% de probabilidades. Esta terça-feira vão passar 10 músicas à final, marcada para sábado.

Quanto à final, apesar dos elogios, a dúvida é maior. No site da Eurovisionworld, a música portuguesa foi escalando o ranking das classificações de casa de apostas. Há um mês estava em 27.º, a semana passada subiu para 26.º e, só esta manhã, no espaço de uma hora, passou do 25.º para o 24.º. Mas há que dizer: não será suficiente. Portugal está longe de pertencer aos favoritos do concurso, com menos de 1% de hipóteses de vencer a competição, segundo este ranking.

Bem posicionadas para o apuramento estão Finlândia, Suécia, Israel, Noruega e Chéquia (sempre com mais de 90%). Acima de Portugal, estão neste momento Moldávia (89%), Sérvia (77%) e Suíça (74%).