Portugal levou pornografia para a Eurovisão? Jornal espanhol diz que sim, mas afinal tudo não passou de um momento de humor britânico

A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada na noite deste sábado em Liverpool e entretanto já muita tinta correu na Península Ibérica. Em Espanha, o jornal El Mundo acusou Portugal de protagonizar um dos momentos mais anedóticos do concurso, ao levar pornografia para o concurso.

“O grande momento dos bailarinos na performance de Portugal merece todo o reconhecimento por dar a anedota festiva erótica da final da Eurovisão 2023”, lê-se num artigo do El Mundo, que visa analisar os “grandes momentos” da noite. O jornal espanhol fala no “momento erótico festivo de Portugal” e continua: “Quem diz erotismo festivo diz porno. Sim, senhores, pornografia”.

Se acompanhou a emissão do festival, deve ter reparado neste momento, em que uma bailarina aparece entre Hannah Waddingham, a apresentadora da BBC, televisão oficial, e um grupo que ergue bandeiras portuguesas.

MEL GIEDROYC AS A BUTTER CHURNING POLISH MILKMAID! GIVE HER AN NTA RIGHT NOW! #Eurovision2023 pic.twitter.com/1YQ4MgxmrU — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023

Ora, o jornal espanhol assumiu que a protagonista do momento “maionese”, como lhe chama, integrava a comitiva portuguesa. Mas não fazia.

O momento "pornográfico", como lhe chamou o El Mundo, foi protagonizado por Mel Giedroyc, atriz e humorista britânica ao serviço da BBC, que teve o desafio de parodiar a performance de Donatan & Cleo na Eurovisão 2014, grupo que deu voz à canção “My Słowianie” (“Nós, os Escravos”), em representação da Polónia em Copenhaga, na Dinamarca.

Rodeada por bandeiras portuguesas, Mel surge em palco a bater manteiga, recriando um dos momentos que uma das integrantes do grupo fez na performance na Dinamarca há 9 anos. A atuação de 2014 tornou-se popular e já conta com 3,5 milhões de visualizações no YouTube.

Já a de Mel Giedroyc tornou-se viral nas redes sociais, gerando polémica entre os portugueses e outros comentários mais atrevidos, alguns dos quais envolviam até o representante da Finlândia.