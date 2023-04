O PS vai avançar para confirmação do diploma eutanásia que foi vetado por Marcelo Rebelo de Sousa. A confirmação da proposta vai ser agendada na próxima conferência de líderes.

"Este é o momento de fazer avançar esta decisão", afirmou Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista.

Por sua vez, a deputada Isabel Moreira defendeu que "o diploma tem uma lógica" de que "o legislador está confiante de que a lei tal como foi escrita é autoexplicativa e compreende-se quem é que avalia e quem é que a aplica".

"E, portanto, não concordamos com as observações do Presidente da República e avançaremos para a confirmação do diploma", afirmou.