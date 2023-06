Jovens atiradas para ravina perto de castelo na Alemanha estavam a viajar para celebrar fim da licenciatura

As duas jovens que foram atiradas para uma ravina por um desconhecido num dos trilhos perto do castelo Neuschwanstein, na Alemanha, tinham acabado de receber o seu diploma na Universidade de Illinois Urbana-Champaign. Eva Liu, de 21 anos, e Kelsey Chang, de 22, licenciaram-se em informática e engenharia informática, respetivamente, em maio, antes de partirem para uma viagem pela Europa.

Segundo a CNN Internacional, que cita um porta-voz da Uuniversidade, "ambas tinham acabado de se formar em maio e deviam ter podido celebrar um feito tão importante sem receio de um desfecho tão trágico".

"A família da Universidade do Illinois está de luto pela morte sem sentido da Sra. Liu e pelo ataque à Sra. Chang. Os nossos pensamentos estão com a Sra. Chang enquanto ela recupera e com ambas as famílias enquanto sofrem", pode ler-se na declaração da universidade, citada pela CNN.

Kelsey Chang (Imagem divulgada pela Organização Women in CyberSecurity)

Eva e Kelsey tinham ainda frequentado o ensino secundário na Academia de Matemática e Ciência do Illinois.

As duas desconheciam por completo o homem de 30 anos que as convenceu a fazer uma caminhada com ele e que as acabou por agredir sexualmente e atirar para uma ravina, perto da ponte Mary (ou Marienbrücke), um lugar popular para quem visita o castelo de Neuschwanstein.

Eva Liu (Imagem divulgada pela Organização Women in CyberSecurity)

Ambas as mulheres caíram de uma altura de 50 metros, tendo sido resgatadas pelos serviços de emergência de montanha. As jovens foram transportadas de helicóptero para dois hospitais diferentes, com ferimentos graves, mas Liu não resistiu aos ferimentos. Segundo o The Guardian, uma árvore terá aparado a queda de Chang.

O suspeito, que inicialmente tentou fugir do local, foi detido pelas autoridades e acusado de homicídio, homicídio tentado, bem como de crime sexual.

As autoridades procuram agora reconstituir a cena do crime e, para isso, pedem a quem testemunhou o que aconteceu que se dirija à polícia ou que lhes envie fotos ou vídeos da tarde de dia 14 de junho através de um site criado para o efeito.