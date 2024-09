Substância tóxica obriga a evacuar residência universitária em Lisboa

Uma residência universitária na Rua Conde Redondo, em Lisboa, onde vivem mais de 200 estudantes, foi evacuada esta terça-feira de manhã devido a uma intoxicação química, tendo sido assistidos no local pelo menos três jovens, segundo informações dos Sapadores Bombeiros.

“Fomos chamados devido a uma substância química que foi libertada para a atmosfera. À nossa chegada o edifício já tinha sido evacuado”, avançou à Lusa fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, acrescentando que “havia cheiros estranhos” que levaram a que a força de socorro fosse chamada.

“Neste momento, ainda não sabemos quem aplicou a substância, sabemos apenas que é perigosa para as vias respiratórias”, acrescentou, em declarações cerca das 11:00.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também foi chamado, tendo assistido pelo menos três pessoas, segundo dados do regimento, que indicou permanecerem no local as equipas das duas entidades.