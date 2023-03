Evan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal foi detido pela agência de segurança máxima da Rússia (FBS) sob acusação de espionagem. De acordo com a agência RIA Novosti, o correspondente norte-americano, de 32 anos, foi detido em Yekaterinburg.

O Serviço Federal de Segurança revela que Evan Gershkovich foi detido na cidade dos Montes Urais enquanto tentava, alegadamente, "recolher informações classificadas sobre as atividades de uma das empresas do complexo industrial militar russo".

"As atividades ilegais do cidadão americano Gershkovich Evan, nascido em 1991, correspondente do gabinete de Moscovo do jornal americano The Wall Street Journal, acreditado no Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que é suspeito de espionagem no interesse do governo dos EUA, foram suspensas", diz o comunicado de imprensa do FBS.

Segundo a mesma fonte, Gershkovich recolheu, "sob instruções dos EUA", materiais que constituíam um segredo de Estado "sobre as actividades de uma das empresas do complexo militar-industrial russo".

Não foi, no entanto, revelado quando é que o jornalista foi detido.

O Departamento de Investigação do FSB abriu um processo penal ao abrigo do artigo sobre espionagem (276 do Código Penal) e, se for condenado, o jornalista norte-americano pode enfrentar até 20 anos de prisão.

Ao longo da sua carreira, Gershkovich, que estava na Rússia para escrever sobre os avanços da guerra na Ucrânia, cobriu temas relacionados com a Rússia, Ucrânia e outros países da antiga União Soviética, tendo trabalhado em jornais como The New York Times, The Moscow Times e na Agence France Press. O último artigo publicado pelo jornalista foi no dia 28 de março, sobre como a economia russa está a cair, acusando a pressão das sanções impostas pela comunidade internacional.