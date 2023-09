Portugal com excedente de 1,0% no segundo trimestre

Portugal registou um excedente de 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, em contas nacionais, abaixo dos 1,4% registados no período homólogo de 2022, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no segundo trimestre de 2023 foi positivo em 689,0 milhões de euros, correspondendo a 1,0% do PIB, o que compara com 1,4% no período homólogo”, avança o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.

Face ao mesmo período do ano anterior, verificou-se um aumento de 7,8% da receita e de 8,9% da despesa, detalha o instituto estatístico.

Nos primeiros três meses do ano Portugal registou um excedente orçamental de 1,2% do PIB.

Para a totalidade deste ano, o Governo mantém a previsão de um défice de 0,4%, em linha com 2022 e abaixo dos 0,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2023, tal como anunciado em abril pelo ministro das Finanças na apresentação do Programa de Estabilidade (PE).