Mataram Erfan Shakourzadeh (executado)

A notícia aparece numa story no Instagram da cantora Marjan Farsad, iraniana que já não vive no seu país, a story é composta por uma foto a preto e branco de um jovem de óculos com a mão esquerda a segurar o rosto de barba curta sobre um quase-sorriso, a imagem é acompanhada de uma mensagem sublinhada a fluorescente, "Erfan Shakourzadeh, 29, um estudante excecional de engenharia aeroespacial e um dos estudantes mais brilhantes da Universidade de Ciência e Tecnologia do Irão, foi executado hoje, 11 de maio de 2026". Um relato frio, como a morte por execução.

A story de Marjan Farsad linka para um post da conta Iran Explained, autoapresentada desta maneira, "breves publicações informativas que explicam temas relacionados com o Irão. Pela liberdade, justiça, democracia e direitos humanos. Em apoio a uma revolução popular no Irão", a Iran Explained dá mais detalhes sobre o sucedido com Erfan Shakourzadeh, "Erfan tinha sido detido em fevereiro de 2025 acusado de 'espionagem', num caso que os seus apoiantes descrevem como fabricado, trata-se de uma acusação falsa frequentemente usada contra presos políticos para encobrir a morte de pessoas politicamente ativas no país, a família manteve-se em silêncio sob pressão e perante promessas feitas pelos interrogadores, na esperança de que a vida de Erfan fosse poupada". Não foi.

A Reuters escreve que "o Irão executou um homem condenado por espionagem a favor dos serviços de informações dos Estados Unidos e de Israel, informou esta segunda-feira a agência Mizan, ligada ao poder judicial iraniano", a Reuters acrescenta que "a Mizan identificou o homem como Erfan Shakourzadeh, afirmando que trabalhava numa organização científica envolvida em atividades ligadas a satélites e que tinha partilhado informação científica confidencial com serviços de informações estrangeiros".

A Reuters clarifica que, "segundo a organização de defesa dos direitos humanos Iran Human Rights Society, Shakourzadeh, um engenheiro aeroespacial de 29 anos, foi detido em 2025 e obrigado a confessar".