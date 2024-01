Cinco truques para ser uma pessoa melhor este ano

Melhore a sua vida em 2024 seguindo os nossos conselhos Life, But Better para dormir, comer, fazer exercício físico, reduzir o stress e muito mais. Comece com algumas dicas da nossa série de boletins informativos Adulthood, But Better

Por vezes, para atingirmos os nossos objetivos, temos de voltar ao essencial. E não há melhor altura do que um ano novo para começar.

Ser adulto - e navegar por sonhos, relações e responsabilidades - é um desafio, independentemente da idade (será que alguma vez sabemos tudo?), mas ao realizar estas cinco tarefas relativamente fáceis de gerir, está a criar boas bases para tudo o resto que precisa de realizar em 2024 e no futuro.

A vida moderna pode ser stressante, por isso, dedique apenas 15 minutos por dia a qualquer atividade que o ajude a sentir-se calmo no meio do caos (visualspace/E+/Getty Images)

1. Eliminar uma ou duas subscrições

Há algo mais adulto do que saber onde está todo o seu dinheiro? É provável que haja uma taxa recorrente que esteja a sugar fundos desnecessários dos seus cofres. Nem sequer precisa de ser grande. Pode ser um serviço de streaming ou uma aplicação de produtividade que já não utiliza, ou uma subscrição que manteve para além da sua utilidade. Para além de recuperar um pouco de dinheiro, este exercício irá lembrá-lo de controlar regularmente as pequenas despesas que, se forem ignoradas, podem transformar-se em grandes despesas.

2. Faça um resumo dos amigos

Quem quer que lhe tenha dito que a amizade é fácil, estava a mentir-lhe (ou não tinha muito bons amigos). Até as suas pessoas preferidas podem desaparecer quando a vida fica agitada. Elimine qualquer vergonha que tenha de se esforçar e faça uma lista de todas as pessoas a quem quer dar muito amor este ano. Há alguma amizade que tenha ficado pelo caminho em 2023? Faça de 2024 o ano em que a alimenta e rega e a vê crescer novamente. Como tudo o que vale a pena fazer, pode ser necessário algum trabalho intencional.

Não se sinta mal por fazer pequenos lembretes para saber das pessoas, ou marcar no calendário uma longa e agradável chamada com o seu melhor amigo à distância. O que vai ganhar com isso vale mais do que o esforço. Precisa de fazer novos amigos? Experimentar uma nova atividade física e juntar-se a um grupo criativo são algumas das estratégias que funcionaram para outros. É para já.

3. Aprender uma nova tarefa

Ninguém sabe tudo. A sério, Bob o Construtor? Sabe como mudar um farol do carro? Mudar um pneu? Sabe qual é a idade dos filtros de ar da sua casa? Quando é que foi a última vez que limpou a máquina de café? Sabe como limpar a máquina de café? (Não minta.) Conhece bem a sua caixa de fusíveis? Onde está o seu extintor de incêndio? Sabe como limpar as condutas da máquina de secar roupa, calafetar azulejos ou fazer um pequeno buraco na parede?

Tente aprender uma nova tarefa doméstica em 2024. Não será apanhado desprevenido da próxima vez que houver um pequeno inconveniente (Klaus Vedfelt/Digital Vision/Getty Images)

A Internet está cheia de pessoas à espera de partilhar este conhecimento, e pode ser genuinamente gratificante aprender. Quanto mais souber, mais confiante se sentirá e será menos provável de ser apanhado desprevenido da próxima vez que houver um pequeno inconveniente.

Inspire-se mais com algumas tarefas, até podem ser domésticas, para deixar de adiar.

4. Reserve tempo para a higiene mental

Por alguma razão, equiparamos a idade adulta a estar stressado todos os momentos do dia. Faz sentido - a vida é stressante - mas para ser um adulto eficaz, que consegue fazer as coisas e tem uma relação decente consigo próprio, precisa de fazer alguma coisa para atenuar tudo isso. Apenas 15 minutos por dia de qualquer atividade que lhe traga calma - beber chá, falar consigo próprio de forma positiva, fazer alongamentos - é tudo o que precisa para dar início a um hábito de higiene mental.

"Este é o equivalente, em termos de saúde mental, a escovar os dentes antes de precisar de um tratamento de canal", afirma Broderick Sawyer, psicólogo clínico em Louisville, Kentucky. Parece simples até nos apercebermos da frequência com que nos esquecemos de o fazer. É por isso que, tal como todas as partes produtivas e stressantes da vida adulta, deve tornar-se um hábito consciente.

5. Decidir o que é importante para si

Esta parece grande, mas podemos torná-la mais fácil de gerir. Os adultos eficazes têm um sentido de prioridade que orienta as suas escolhas, desde as decisões financeiras até à forma como gastam o seu tempo. Experimente este pequeno exercício de recalibração: imagine que estamos em 2025. Está orgulhoso de si próprio. Conseguiu algo que realmente queria no último ano ou trabalhou arduamente para fazer uma mudança positiva. O que é que isso lhe parece?

Agora, rebobine. Como é que vai chegar lá? Em que é que se deve concentrar? Que pequenos passos pode dar, dia após dia, a partir deste momento, para que isso aconteça? Tome nota de como se sente quando pensa no que terá conseguido no futuro. Trabalhar neste sentido pode dar-lhe um sentido renovado de objetivo - um ingrediente importante não só para o sucesso, mas também para uma vida longa e feliz. Agora vá lá e faça-o!

