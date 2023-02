As pessoas que treinam de manhã cedo podem ter mais facilidade em perder gordura. A teoria é apresentada por um estudo dinamarquês e sueco que analisou o impacto da hora do exercício físico em ratos de laboratório e extrapolou os resultados para a realidade humana, uma vez que estes animais e os humanos partilham funções fisiológicas básicas.

Publicado na revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), o estudo da Universidade de Copenhaga e do Instituto Karolinska indica que os ratos que se exercitam numa fase ativa inicial - o equivalente ao exercício matinal em humanos - apresentam um metabolismo mais acelerado do que aqueles que se exercitam mais próximo da hora de descanso - que equivale ao final da tarde e noite na vida humana.

Para o estudo, os cientistas incutiram uma rotina de treino de alta intensidade aos ratos, sendo que uma parte deles treinava ‘de manhã’ e a outra ‘ao final do dia’. O tecido adiposo dos animais foi analisado, assim como os genes ativos após o exercício, e ainda os marcadores para o metabolismo de gordura.

A alimentação dos animais não foi alterada nem influenciada, apesar de já se saber que há um maior gasto de gordura quando a alimentação é maioritariamente feita durante o dia, como dizem os autores do estudo: “Recentemente, o consumo de alimentos na fase ativa demonstrou aumentar o gasto de energia por via da dissipação de energia controlada pelo ‘relógio’ no tecido adiposo.”

Assim que todos os dados foram cruzados, os autores da investigação perceberam que os treinos matutinos aumentavam a expressão dos genes envolvidos na degradação do tecido adiposo, assim como a termogénese (produção de calor em seres vivos) e mitocôndrias (organelas celulares envolvidas no processo de respiração celular) no tecido adiposo.

Como resultado, estes animais que treinavam de manhã apresentavam uma maior taxa metabólica e, por consequência, uma maior capacidade de queimar gordura, o que quer dizer que fazer exercício de manhã pode ser mais eficaz do que à noite quando o objetivo é perder peso e gordura.

“Os nossos resultados fornecem evidências de que a hora do dia leva a adaptações específicas ao exercício agudo no tecido adiposo de ratos saudáveis”, lê-se no estudo.

O estudo vem, assim, reforçar que os processos biológicos dependem dos ritmos circadianos das células e que esses mesmos ritmos podem ser influenciados pela hora do dia em que o corpo é movimentado de forma vigorosa, por exemplo.