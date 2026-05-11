Exército português realiza exercício que treina brigada na "condução de uma operação de Artigo 5.º da NATO" - TVI

Exército português realiza exercício que treina brigada na "condução de uma operação de Artigo 5.º da NATO"

  • Há 2h e 35min
Exército português

Trata-se do "maior exercício do Exército português". Envolve militares de cinco países

É um exercício de "nível operacional e tático", o próprio Exército português diz que é um exercício do tipo "Field Training Exercise e Command Post Exercise/Computer Assisted Exercise (CPX/CAX)", são termos em Inglês para algo de termos muito grandes, é que este exercício "treina o Battlegroup Europeu 25-2/26-1 (EUBG 25-2/26-1) no planeamento e condução de uma operação de gestão de crises da União Europeia e a Brigada de Intervenção no planeamento e condução de uma operação de Artigo 5º da NATO".

O artigo quinto da NATO é o mais famoso, aquele que diz que um ataque contra um dos membros é um ataque contra todos, por isso isto não é um exercício qualquer, é "o maior exercício da componente terrestre", descreve o Exército. Começa precisamente daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, e vai até 29 de maio.

"Conduzido pelo Comando das Forças Terrestres, entre 18 e 29 de maio, o Exercício ORION 26 é o maior exercício do Exército Português. O EUBG 25-1/26-2 é uma força multinacional, de reação rápida da União Europeia, centrada na componente terrestre, mas que integra forças navais, aéreas e de operações especiais, constituída por cerca de 2.200 militares de Portugal, França, Itália, Roménia e Espanha e que é comandada por um oficial general do Exército Português, o comandante da Brigada Mecanizada de Santa Margarida", revela o Exército.

"No Exercício ORION 26 participam militares de cinco países - Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia -, com um total de participantes superior a 1.300 militares. O Exercício ORION 26 tem como principal objetivo integrar as forças pertencentes ao EUBG 25-2/26-1 e integrar as capacidades de Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (ISTAR) em apoio às operações, permitindo a recolha, processamento e disseminação de informação."

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