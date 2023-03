A equipa de militares envolvida passou a ser designada "equipa de inativação de engenhos explosivos" em vez de "equipa de desativação de engenhos explosivos", afinal foram destruídos no local "munições e explosivos e artifícios de fogo" e não "munições e explosivos e foguetes" e, mais importante, o Exército deixou de classificar a explosão mortífera como "explosão inadvertida" e passou a dizer que se tratou de uma "explosão inopinada" - e deixou de se referir ao que se passou como um "incidente", sendo agora um "acidente". Em baixo pode ver o novo comunicado na íntegra, em que se assinala a bold o que é novo ou mudou, e AQUI pode ver o comunicado antigo.

O NOVO COMUNICADO NA ÍNTEGRA

1. Informa-se da ocorrência de um acidente no Campo Militar de Santa Margarida, em 02 de março de 2023, pelas 16h40m.

2. No âmbito do Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e de Treino do Campo Militar de Santa Margarida, foi empregue uma equipa de inativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia N.º 1 para a destruição, no local, de munições, explosivos e artifícios de fogo.

3. No decorrer da operação de inativação de engenhos explosivos ocorreu uma explosão inopinada, da qual resultou 01 morto e 05 feridos (02 feridos graves, evacuados por via aérea para o Hospital Universitário de Coimbra; 03 feridos evacuados por via terrestre para o Hospital de Abrantes).

4. Os 05 militares feridos encontram-se com um quadro clínico estável.

5. Foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar.

6. Foi ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

7. A Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência.

8. Foi aberto um processo de averiguações.

9. Assim que oportuno será divulgada informação adicional.