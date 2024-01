Este casal comprou uma torre italiana de 400 anos com 19 mil euros e um aperto de mão

Antes de se apaixonarem um pelo outro, Aileen e Tom Winter já se tinham apaixonado por Itália.

O casal americano, casado há cerca de 18 anos, passou muito tempo naquele país ao longo dos anos, separadamente e em conjunto, com Aileen a regressar regularmente para visitas de um mês.

"Eu tinha uma paixão por Itália", diz Aileen à CNN Travel. "Fiz uma série de amigos italianos por todo o país."

O casal, que vive em Boulder, no Colorado, há muito que fantasiava comprar uma casa em Itália, olhando com saudade para as montras dos agentes imobiliários durante as suas muitas visitas.

Mas só por volta de 2016 é que começaram a procurar seriamente esta perspetiva, concentrando a sua atenção na área perto do vale de Susa, na região de Piemonte, no norte de Itália.

Após cerca de um ano de procura ativa, Tom, que anteriormente trabalhava em desportos de ação, deparou-se com um anúncio online de uma torre com 400 anos transformada em casa de férias na aldeia medieval de Exilles que despertou o seu interesse.

Sonho italiano

Tom e Aileen White compraram uma casa na aldeia italiana de Exilles em 2017 (Tom Winter)

Como não foi dado qualquer endereço, decidiu dirigir-se a Exilles, comuna situada a cerca de uma hora de carro de Turim, para tentar localizá-la ele próprio.

Ao chegar, Tom ficou imediatamente impressionado com a aldeia, que tem uma população de cerca de 250 habitantes, e rapidamente localizou a casa invulgar.

Depois de falar com alguns habitantes locais, conseguiu encontrar os proprietários e começou a convencê-los a vender-lhe a propriedade.

"Encontraram-se connosco no dia seguinte e comprámos a casa com um aperto de mão", explica Aileen, que dirige uma empresa de consultoria imobiliária.

Compraram a torre por 19 mil euros em outubro de 2017.

O casal diz que enfrentou alguns problemas menores durante o processo de venda, particularmente no que diz respeito à abertura de uma conta bancária em Itália, mas conseguiu ultrapassar este obstáculo com a ajuda de um advogado sediado no país.

Assim que a venda foi finalizada, no início de 2018, Tom voou dos EUA para Itália, "pegou nas chaves com uma pizza em Turim" e começou o processo de transformação da casa de quatro andares para uma casa de férias adequada para o casal.

"Cheguei com uma tempestade de neve e tudo estava cinzento e escuro", diz ele. "A aldeia é bastante animada no verão, mas é muito calma no inverno. Caí numa espécie estranha de desespero, em que [pensava]: "Meu Deus, o que é que eu fiz?".

Felizmente, a visita de um amigo levantou-lhe o ânimo, e o homem concentrou energias em arrancar a alcatifa e o linóleo velhos e limpar a casa para a preparar para a renovação.

"O velho fogão a querosene funcionou durante cerca de cinco minutos", recorda.

Lugar mágico

O casal diz ter sido acolhido "como uma família" pela comunidade local de Exilles (Tom Winter)

Depois de Aileen ter chegado e de o casal ter encontrado um arquiteto para o projeto, rapidamente começaram a conhecer os habitantes locais, que ficaram surpreendidos por terem escolhido comprar uma casa em Exilles, que fica perto do parque nacional Gran Bosco.

A grande questão era: "Porque é que estão aqui?"", explica Aileen. "Esta é uma verdadeira aldeia de trabalho onde as pessoas vivem da terra e há muito comércio de legumes, frutas e batatas".

"Por isso, perguntavam: "Porquê aqui? E nós continuávamos a dizer: 'Porque é um sítio mágico'."

De acordo com os Winter, o processo de renovação demorou cerca de seis meses, com um custo total de cerca de cerca de 85 mil euros.

"No início, era pouco habitável", explica Tom. "Mas modernizámo-la e tornámo-la bastante agradável."

Transformaram o rés do chão da casa, que anteriormente tinha uma casa de banho pequena com apenas um lavatório e uma sanita, numa casa de banho grande com chuveiro e lavandaria.

Também substituíram a escadaria por uma escada aberta, de modo a trazer mais luz para a propriedade, e acrescentaram um novo sistema de água quente alimentado por uma salamandra a pellets.

Além disso, o casal construiu uma nova cozinha no segundo nível da casa, que tem uma varanda, enquanto a antiga cozinha foi convertida numa área de lazer.

"É um sítio muito pequeno", acrescenta Tom. "Não há muito que se possa fazer. Por isso, é um processo bastante fácil em comparação com alguns dos projetos em que as pessoas se envolvem."

Nos anos que se seguiram à compra da propriedade, a que deram o nome de Torre Piccolo, o casal, que visita Piemonte quatro ou cinco vezes por ano, formou fortes amizades na aldeia e diz ter sido recebido com generosidade.

"As pessoas da aldeia acolheram-nos como se fôssemos da família", diz Aileen, recordando que inicialmente eram conhecidos como "Li Americani".

Desde então, compraram uma segunda propriedade em Exilles e dizem que a força da comunidade tem sido uma grande parte do atrativo da aldeia.

"Todos têm sido incrivelmente simpáticos e pacientes connosco", diz Tom. "Apreciam o facto de gostarmos de Exilles. Estão muito orgulhosos da sua pequena aldeia e com razão. É um local interessante, rodeado por um belo equilíbrio na natureza, e tem sido muito bem preservado. Por isso, devem estar orgulhosos".

O casal desenvolveu uma estreita amizade com a antiga proprietária da casa, que Aileen descreve como um dos seus "amigos mais queridos em Itália".

"O filho dela tinha acabado de ter um bebé e fomos visitá-la", acrescenta. "Por isso, esta compra deu origem a uma bela amizade."

Como poucas pessoas em Exilles falam inglês, Aileen e Tom fizeram um grande esforço para aprender a língua, inscrevendo-se em cursos intensivos em escolas de línguas.

No entanto, os Winter admitem que Aileen aprendeu a língua mais facilmente ao longo do tempo, o que não passou despercebido aos habitantes locais.

"Estava a dizer-lhes que ia para uma escola de línguas durante algumas semanas", diz Aileen sobre uma conversa recente com alguns dos seus vizinhos.

Ritmo mais lento

Os Winters gastaram cerca de 85 mil euros na renovação da Torre Piccolo, que tem cinco quartos (Tom Winter)

"E a primeira pergunta foi: 'Porque é que o Tom não vai? Ele precisa mais do que tu.'"

Embora estejam muito apaixonados por Exilles, os dois admitem que há alguns aspetos da vida numa pequena aldeia italiana a que tiveram de se adaptar.

"Aprendemos a compreender que se aparecermos na mercearia numa terça-feira às 10:00, ela pode estar fechada porque essa loja em particular tem o seu próprio horário", diz Aileen.

"E às vezes vamos a um restaurante às 20:00 e está fechado, porque há uma festa de aniversário de família. Por isso, temos de compreender e adaptar-nos."

De acordo com os Winter, o ritmo de vida mais lento ajudou-os a tornarem-se menos "tensos" em relação às coisas.

"É um bom ajustamento. Aprendemos a abrandar e a ficar um pouco mais relaxados em relação aos processos", diz Tom. "E isso tem sido ótimo. Desligamo-nos mesmo quando vamos para lá."

Embora o casal diga que gostava de poder passar metade do ano no Piemonte, não têm vistos de longa duração e os vistos de turismo só lhes permitem ficar 90 dias de cada vez.

No entanto, Tom acredita que ainda vai demorar muito tempo até que estejam prontos para pensar em instalar-se definitivamente em Itália, salientando que estão interessados em manter as suas propriedades nos EUA.

"Acho que ainda não chegámos a esse ponto", diz, acrescentando que há algumas coisas na vida em Itália com as quais seria "difícil" lidar permanentemente.

"Seria difícil para mim estar sujeito à famosa burocracia italiana a tempo inteiro e às ramificações fiscais para nós. Por isso, a conversa que estamos a ter é sobre como é que isso funcionaria."

Por enquanto, os Winter estão a trabalhar para poderem passar quatro ou cinco meses do ano em Itália e dizem que adorariam levar também o gato e passar mais tempo a plantar no jardim.

O casal é por vezes solicitado a dar conselhos a outras famílias americanas que pretendem mudar-se para Itália. A essas pessoas dão sempre o conselho de dedicar algum tempo a encontrar o destino que melhor lhes convém, salientando que, embora Exilles tenha sido ideal para eles, "não é ideal para todos".

"O sonho 'Sob o Sol da Toscana' que as pessoas encontram é muito, muito fixe", diz Aileen.

"Por isso, se tiveres o sonho de ir viver para a Provença. Ou se querem estar na Toscânia, ou em Espanha, então façam-no. Não se limitem a falar sobre isso. Façam-no acontecer. Mas encorajo as pessoas a encontrarem seriamente o seu espaço."

Este sentimento é partilhado por Tom, que sublinha que, embora não aconselhe ninguém a comprar uma casa com um aperto de mão, está entusiasmado com a forma como as coisas correram.

"Isto começou como uma ideia [que pensámos] que poderia ser algo divertido de fazer", afirma. "Mas o que realmente nos surpreendeu foi o facto de ter sido um investimento na nossa alma. E como as pessoas são amáveis. O retorno do investimento é realmente a experiência humana. Isso excedeu todas as expectativas que poderíamos ter tido", conclui.