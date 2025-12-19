Explosão em casa deixa dois feridos graves em Barcelos - TVI

Explosão em casa deixa dois feridos graves em Barcelos

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 12min
GNR e INEM

Vítimas, com 70 e 38 anos, sofreram queimaduras graves

Dois homens sofreram ferimentos graves na sequência de uma explosão registada numa habitação em Alvelos, Barcelos, provocada por uma fuga de gás, disse fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, as vítimas têm 70 e 38 anos e sofreram várias queimaduras, tendo sido transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado pelas 09:12 desta sexta-feira, tendo o socorro sido prestado pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e pela viatura médica de emergência e reanimação de Barcelos.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Continue a ler esta notícia

