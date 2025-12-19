Explosão em casa deixa dois feridos graves em Barcelos

Dois homens sofreram ferimentos graves na sequência de uma explosão registada numa habitação em Alvelos, Barcelos, provocada por uma fuga de gás, disse fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, as vítimas têm 70 e 38 anos e sofreram várias queimaduras, tendo sido transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado pelas 09:12 desta sexta-feira, tendo o socorro sido prestado pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e pela viatura médica de emergência e reanimação de Barcelos.

A GNR tomou conta da ocorrência.