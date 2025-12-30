Explosão de gás numa casa em Alcobaça provoca um ferido - TVI

Explosão de gás numa casa em Alcobaça provoca um ferido

Bombeiros (Getty Images)

Autoridades investigam o incidente

Uma explosão provocada por uma garrafa de gás numa habitação em Alcobaça deixou, na manhã desta terça-feira, uma pessoa ferida com queimaduras.

O alerta foi dado cerca das 9:30. A TVI e a CNN Portugal apuraram que a vítima sofreu queimaduras na face, no tórax e nos membros superiores.

Os meios de socorro foram rapidamente acionados e deslocaram-se ao local para prestar assistência à vítima e avaliar as condições de segurança da habitação.

As circunstâncias em que ocorreu a explosão estão agora a ser apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Judiciária foi chamada ao local.

