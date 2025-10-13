Explosão em feira de ciências na Argentina deixa menina de 10 anos em estado crítico

Trump deu autorização ao Hamas para se "rearmar" durante "um período de tempo" para policiar Gaza

Uma explosão durante uma feira de ciências no Instituto Comercial de Rancagua, Argentina, fez 17 feridos, no passado dia 9 de outubro. Entre eles está uma menina de 10 anos, que se encontra em estado crítico no Hospital de Garrahan, em Buenos Aires, devido a queimaduras na cara e a uma lesão no crânio provocada por um objeto metálico.

Este domingo, a criança foi submetida a "nova cirurgia multidisciplinar", apontou o diretor clínico da unidade médica, acrescentando que a menina "continua na unidade de cuidados intensivos" e que necessita de "suporte avançado de vida". O seu prognóstico é, por isso, reservado.

Uma professora de 45 anos também ficou gravemente ferida - a visão ficou comprometida e teve de ser submetida a cirurgia no rosto e numa mão. Segundo o Clarín, a docente está fora de perigo.

O incidente aconteceu durante a apresentação de um trabalho que simulava a erupção de um vulcão - a maqueta era composta por uma estrutura de "barro seco com dois tubos metálicos que continham uma mistura de enxofre, carvão e um "sal especial", provavelmente salitre, componentes clássicos da pólvora negra", lê-se na publicação argentina.

A mistura terá provocado a explosão, que fez com que fragmentos fossem projetados em direção ao público. 17 pessoas ficaram feridas - duas em estado grave, a menina e a professora, e as restantes sofreram contusões e queimaduras leves.



Foi aberta uma investigação para determinar as causas da explosão e apurar se existiu negligência na realização da experiência.