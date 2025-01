Tragédia na República Checa: seis mortos e oito feridos em explosão num restaurante

Seis pessoas morreram e oito ficaram feridas numa explosão seguida de incêndio num restaurante em Most, República Checa, na noite de sábado

O acidente deverá ter sido causado pela queda de um aquecedor a gás, apontam os bombeiros da região de Ústí nad Labem no Facebook.



Dos oito feridos, seis ficaram em estado grave e foram transportados para vários hospitais da região. Um bombeiro também ficou ferido durante as operações de combate ao fogo.



De acordo com o jornal Denik citado pela EFE, o incêndio começou pelas 23:17 (22:17 em Portugal), com as chamas a propagarem-se rapidamente pelo edifício.



Os bombeiros apontam que, quando chegaram ao local, o restaurante já estava tomado pelas chamas. Ainda assim, um grupo de operacionais ainda entrou no edifício e conseguiu salvar uma pessoa - um dos feridos graves.

O ministro do Interior, Vít Rakušan, apontou na rede social X que os bombeiros "evacuaram cerca de 30 pessoas do restaurante e do edifício residencial adjacente".



Será conduzida uma investigação assim que os especialistas do corpo de bombeiros concluírem a inspeção da estabilidade do edifício.