COMUNICADO NA ÍNTEGRA

1. Informa-se da ocorrência de um incidente no Campo Militar de Santa Margarida, em 02 de março de 2023, pelas 16h40m.

2. No âmbito Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida, foi empregue uma equipa de desativação de engenhos explosivos do Regimento de Engenharia N.°1 para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes.

3. No decorrer da operação de desativação de engenhos explosivos ocorreu uma explosão inadvertida, da qual resultou 01 morto e 05 feridos.

4. Foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar.

5. Foi ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

6. A Polícia Judiciária Militar tomou conta da ocorrência.

7. Foi aberto um processo de averiguações.

8. Assim que oportuno será divulgada informação adicional.