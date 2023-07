Explosão em comício faz mais de 40 mortos no Paquistão

Pelo menos 40 pessoas morreram, na sequência de uma explosão que ocorreu, este domingo, num comício, organizado por um partido islâmico, no noroeste do Paquistão. Dezenas de pessoas terão também ficado feridas na sequência de um ataque que a polícia já confirmou ter sido realizado por um bombista suicida.

O incidente aconteceu durante uma reunião do Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI), no distrito de Bajaur, na província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão.

As autoridades isolaram a área e alertaram que o número de mortos pode aumentar ainda mais.

As forças de socorro têm em curso uma operação de resgate para ajudar os feridos e a polícia ainda não confirmou a causa da explosão.

Imagens transmitidas na a televisão local mostram ambulâncias a fazer o transporte de feridos para hospitais no distrito tribal paquistanês de Bajaur. As autoridades declararam uma emergência de saúde no hospital distrital.

De acordo com as autoridades locais, o líder regional da JUI, Maulana Ziaullah, foi morto na explosão.