A chamada confusa que uma operadora do 112 recebeu após o desaparecimento de um F-35 nos Estados Unidos

Militares procuram F-35 na Carolina do Sul depois de "acidente" ter forçado piloto a ejetar-se

Equipas estão a trabalhar para recuperar destroços de F-35 enquanto investigam "acidente" que obrigou piloto a ejetar-se sobre a Carolina do Sul

Na segunda-feira, o desaparecimento de um F-35 perto de Charleston, na Carolina do Sul, pôs o aparelho de Defesa norte-americano em sobressalto.

De acordo com o piloto, ocorreu um “acidente” durante o voo, que o forçou a ejetar-se do avião. No entanto, o F-35 continuou a voar para parte incerta, espoletando uma busca pelo mesmo, durante a qual foi mesmo pedida ajuda à população.

Minutos após o piloto se ter ejetado, uma operadora do 112 (911 nos Estados Unidos), recebeu uma chamada, no mínimo, confusa.

"Acho que temos um piloto em nossa casa e ele diz que foi ejetado do avião", disse a pessoa que ligou, que pedia uma ambulância.

"Desculpe, o que aconteceu?", perguntou a operadora, de acordo com uma gravação obtida pela CNN Internacional.

"Temos um piloto em casa, e acho que ele aterrou no meu quintal e estamos a tentar ver se conseguimos uma ambulância, por favor."

"Estamos a enviar ajuda", respondeu a operadora, antes de o piloto pegar no telefone.

"Tivemos um acidente com um avião de combate", explicou. "Eu sou o piloto. Precisamos de pôr o resgate em andamento."

E depois acrescentou: "Não sei onde está o avião. Deve ter-se despenhado algures. Eu ejetei-me."

O avião de combate de 80 milhões de dólares, que estava desaparecido, seria encontrado horas mais tarde, a quilómetros de distância, dando início a uma investigação do Pentágono.

Imediatamente a seguir, a operadora do 112 processou o que o piloto tinha acabado de dizer.

"OK, estou a perceber, senhor", comentou.

O piloto de 47 anos explicou que tinha caído mais de 2.000 pés (609 metros)

"O que é que causou a queda?"

"Uma falha no avião."

A operadora do 112 perguntou-lhe se tinha uma hemorragia grave.

"Não sei. Não consigo ver-me."

A pessoa que ligou para o 112 interveio: "Não, parece estar bem... apenas alguns arranhões."

"Sinto-me bem. Só me doem as costas", acrescentou o piloto. "Houve alguma notícia de um acidente de avião?"

"Não vi nenhum", respondeu a operadora.

O local de destroços do caça - a cerca de duas horas a nordeste da Base Conjunta de Charleston - foi descoberto na segunda-feira, após uma busca em terra e no ar efetuada por várias agências. As autoridades tinham feito um apelo invulgar ao público para que ajudasse a encontrar o avião. O piloto foi levado para um centro médico local em condição estável.