Julgamento da morte de Fábio Guerra: adiada leitura do acórdão após alteração jurídica

A leitura do acórdão do julgamento do agente da PSP Fábio Guerra estava prevista para esta quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, mas foi adiada para o dia 29 de maio, devido a uma alteração jurídica. Os arguidos do caso, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, viram ser-lhes acrescentada acusações de homicídio na forma tentada.

A alteração comunicada pela Helena Susano levou a defesa de Cláudio Coimbra pediu mesmo a nulidade do julgamento, considerando que esta é uma alteração substancial da acusação. A defesa de Vadym Hrynko mostra-se estupefacta com a alteração dos crimes.

Após as mudanças, Cláudio Coimbra está acusado de um homicídio qualificado, dois homicídios na forma tentada e duas ofensas à integridade física qualificada.

Vadym Hrynko está acusado de um homicídio qualificado, um homicídio na forma tentada, um crime de ofensas à integridade física simples e dois crimes de ofensas à integridade física qualificada

Na acusação, a que a CNN Portugal e a TVI tiveram acesso, os arguidos Vadym Hrynko e Cláudio Coimbra chegaram ao julgamento acusados da prática de um crime grave, de homicídio qualificado (de Fábio Guerra), três crimes de ofensas à integridade física qualificadas graves aos agentes da PSP Rafael Lopes, Leonel Moreira e João Gonçalves, e um crime de ofensas à integridade física simples a Cláudio Pereira.

Crimes aconteceram à porta da discoteca Mome

Os crimes de que estão a acusados Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko aconteceram na madrugada de 18 de março de 2022, à porta da discoteca Mome, em Lisboa.

Segundo as testemunhas ouvidas no julgamento, o cenário foi de grande violência. Um jovem envolveu-se numa discussão com Cláudio Coimbra, saiu do estabelecimento norturno, ficou à espera do ex-fuzileiro, envolveram-se numa luta que acabou com este homem no chão e a tentativa de apaziguamento dos agentes da PSP que também estavam na discoteca. Entre eles, Fábio Guerra, que tinha 26 anos e morreu no hospital dois dias depois.

Entre os suspeitos do crime está também Clóvis Abreu, que se encontra desaparecido.