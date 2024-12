Tragédia na Turquia: explosão em fábrica de munições faz 12 mortos

Uma violenta explosão numa fábrica de munições e explosivos, no noroeste da Turquia, causou pelo menos 12 mortes e deixou quatro pessoas feridas.

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 24 de dezembro, às 8:25 (5:25 hora portuguesa), na secção de produção de cápsulas, revelou o governador de Balikesir, İsmail Ustaoglu.

O motivo da explosão ainda está a ser investigado, mas as autoridades descartaram a hipótese de sabotagem, segundo o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.



Vídeos captados no local mostram uma bola de fogo a destruir parte da estrutura, seguida de colunas de fumo negro. Fragmentos de aço danificado foram encontrados à volta do edifício.

As equipas de emergência, incluindo bombeiros, equipas de saúde e forças de segurança, deslocaram-se ao local para controlar o incêndio e prestar assistência às vítimas.

O impacto da explosão foi sentido em toda a localidade de Köteyli, relataram testemunhas, citadas pela CNN.



Uma investigação está em curso para apurar as causas do acidente, apontou o ministro da Justiça, Yılmaz Tunç.



"Rezo a Deus para que tenha piedade dos meus irmãos falecidos, apresento as minhas condolências às suas famílias e desejo uma rápida recuperação aos nossos feridos", escreveu o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na rede social X (antigo Twitter), mostrando-se "profundamente triste".