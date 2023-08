Fábrica de Moscovo onde ocorreu explosão produz componentes para as forças de segurança russas

Uma explosão numa fábrica de ótica e ótica eletrónica na cidade de Sergiev Posad, a 50 quilómetros de Moscovo, feriu pelo menos 45 pessoas, segundo as autoridades locais, citadas pela agência Reuters.

Do total de feridos, 23 pessoas deram entrada no hospital, incluindo seis que se encontram agora nos cuidados intensivos, segundo a autarquia local. Foram preparadas 40 camas no hospital local para receber eventuais novas vítimas, uma vez que os trabalhos de resgate ainda decorrem.

A fábrica em causa, a Zagorsk Optical-Mechanical Plant, produz equipamento ótico para aplicações industriais e de saúde, bem como para as para as forças de segurança russas.

⚡️The cause of the blast is believed to be "workflow violations" contrary to some reports of a possible drone strike, Russian state media reported. https://t.co/Wf0vPLLpzg