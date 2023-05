Dona do Facebook condenada a multa enooooooorme por transferir dados pessoais da UE para os EUA

Dona do Facebok, Instagram e WhatsApp vai cortar mais 10 mil postos de trabalho

É um valor-recorde: a Meta - dona do Facebook, WhatsApp, Instagram - foi multada pela Irlanda em 1,2 mil milhões de euros por violação de privacidade. Esta multa decorre depois da transferência contínua de dados pessoais de utilizadores na União Europeia para os Estados Unidos, segundo a Reuters.

Segundo o El País, esta informação guardada em território americano pode ser consultada por qualquer agência governamental local. A decisão da Comissão de Dados da Irlanda surge após vários recursos judiciais da Meta - que já anunciou também que vai recorrer desta multa.

Foram dados à empresa cerca de cinco meses para parar de transferir estes dados pessoais para os EUA e eliminar informações nos servidores em solo americano. A Meta já veio dizer, segundo o The Wall Street Journal, que se tivesse de parar de fazer esta transferência de dados seria forçada a cessar os seus serviços na UE.

Esta decisão coloca pressão sobre os Estados Unidos para entrar em acordo com a União Europeia para uma transferência de dados transatlântica, de acordo com o The Wall Street Journal. Desde o princípio de 2022 que os Estados Unidos e a Europa têm tentado entrar em acordo sobre a partilha de dados - mas sem sucesso.

Esta multa superou uma anterior aplicada pelo Luxemburgo à Amazon, no valor de cerca de 746 milhões de euros, imposta em 2021 - e da qual a empresa recorreu.