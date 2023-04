Uma explosão de uma bilha de gás em Fafe fez dois feridos graves e um ligeiro, tendo um deles 80% do corpo queimado e a casa ficado inabitável, disseram à Lusa a GNR nacional e os bombeiros locais.

De acordo com o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe, as vítimas são um casal com um filho: dois homens de 30 e 61 anos e uma mulher de 60.

À Lusa, Paulo Costa disse que “a senhora chegou a estar presa nos escombros” e que a casa “ficou toda destruída”.

Quanto aos feridos, o homem de 30 anos foi conduzido ao Hospital de São João, no Porto, com 80% do corpo queimado, enquanto mãe e pai foram para o Hospital de Guimarães.

De acordo com o comando nacional da GNR a ocorrência resultou da explosão de uma bilha de gás.

O alerta foi dado às 03:44 na rua da Vinha, em Fafe, concelho do distrito de Braga.

A Polícia Judiciária está a investigar.

Além de meios do INEM e da GNR, no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe com 12 homens, auxiliados por cinco veículos.