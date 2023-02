O Estado português recuperou 4,8 milhões de euros que a empresa OMNI devia à Parvalorem. O valor diz respeito à entrega de uma aeronave Falcon 900, que fazia parte da frota daquela empresa, que assim salda a dívida que tinha, e que decorria de um leasing feito pelo BPN. A confirmação do negócio foi feita à TVI/CNN Portugal pelo Ministério da Defesa.

A Parvalorem foi criada com a missão de maximizar a recuperação do legado de ativos de menor liquidez do BPN.

A entrega da aeronave é feita após um acordo entre Estado e OMNI, sendo que o Falcon 900 foi de imediato afetado à Força Aérea, depois de ter sido previamente sujeita a uma avaliação por parte de um perito avaliador independente, além de inspecionada e testada pela própria Força Aérea.

Os restantes valores que a OMNI ainda deve à Parvalorem serão pagos dentro do plano de pagamentos acordado, que tem sido cumprido até aqui.

O Falcon 900 será utilizado no reforço da missão que está a ser realizada pelas aeronaves Falcon 50, e que se destina ao transporte de altas individualidades de Portugal em missões de representação do Estado. Em paralelo poderá também servir para assegurar evacuações médicas urgentes e o transporte de órgãos para transplante.

Este mesmo avião seria utilizado para tráfico de droga para Portugal. Terá sido através do Falcon 900 que uma rede de tráfico tentou colocar 500 quilos de cocaína em Portugal, num caso que até levou à audição de João Loureiro, que seguia nesse mesmo voo.