Atenção: pode "receber chamadas de uma suposta Microsoft ou de um suposto banco". Hackers vão explorar a falha técnica

Parte do mundo parou esta sexta-feira porque um update em sistemas da Microsoft correu mal - e já se sabe que o planeta tornou-se incapaz de funcionar da mesma maneira quando as máquinas avariam. "O que aconteceu foi que tudo estava a funcionar normalmente, algumas máquinas necessitaram de reiniciar e a partir daí deram o famoso ecrã azul e não voltaram à vida", diz Nuno Mateus Coelho, especialista em cibersegurança, em declarações à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). E depois do ecrã azul o mundo ficou em pânico: bancos, telecomunicações, aeroportos, órgãos de comunicação social e outros serviços fundamentais e também alguns serviços menos essenciais bloquearam. E pararam de tal maneira que até os aviões deixaram de voar - há atrasos em alguns aeroportos que passaram a ser em muitos aeroportos devido ao efeito bola de neve.

Notícia positiva no meio disto tudo: "Não é um ataque, pelo menos em Microsoft adianta que não é um ataque. Há também empresas da área da cibersegurança que estão a estudar o fenómeno. Como é sabido, a maior parte das organizações a nível mundial usam o Windows como um sistema operativo normal e, portanto, dependem dele - algumas dessas organizações são nações, como é o caso do Estado português, que têm esses sistemas num estado não evoluído", explica Nuno Mateus Coelho.

"Embora o Windows possa estar evoluído, as plataformas que estão em cima deste sistema funcionam em ambientes virtualizados, emulados, porque não conseguem acompanhar a evolução tecnológica. Portanto, há aqui uma espécie de necessidade de ir mantendo infraestrutura antiga que às vezes pode ter impacto nesses sistemas mais recentes", prossegue o especialista. "Não estou a dizer que é o caso, mas há uma suspeita forte que seja, que haja uma incompatibilidade de novas aplicações e do próprio Windows e da maneira como está atualizado com estas funcionalidades mais antigas. Infraestruturas críticas como hospitais, bancos, empresas de energia elétrica e de transporte estão hoje com sérios problemas porque não conseguem levantar a sua infraestrutura de trabalho."

Nuno Mateus Coelho faz ainda um aviso sobre o impactos nos procedimentos habituais de cada um de nós: "Quem quer levantar dinheiro, fazer pagamentos multibanco, pode sofrer aqui transtornos e complicações sérias. Vai sofrer transtornos, até porque a banca é altamente conservadora - não vai liberar os seus sistemas até perceber ao certo quem é que pode agora tirar vantagens deste problema, porque neste momento não nos podemos esquecer que isto é uma falha técnica, uma falha técnica de origem ainda desconhecida, ou pelo menos não admitida. Mas há todo aquele universo de hackers e do negócio que vive à volta da pirataria informática que está neste momento em conjunto a tentar perceber como é que pode explorar isto, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de engenharia social".

Perante isto, o especialista deixa um aviso à população: "É provável até que hoje de manhã comecem as pessoas a receber chamadas de uma suposta Microsoft ou de um suposto banco a fazer perguntas sobre a falha informática, sobre os computadores, a perguntar às pessoas se já sabem o que é que se passa e levá-las a que deem dados pessoais ou cliquem onde não devem clicar. Esta falha é uma falha técnica que obviamente vai ser explorada."