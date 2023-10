Detetar o “superfalso”: as marcas de moda querem que você seja capaz de identificar as contrafações

Para se tornar um "mestre" autenticador na Fashionphile - o mais alto nível de formação para eliminar as falsificações de estilistas no mercado online de luxo - são necessárias mais de oito mil horas de formação rigorosa, diz a empresa. Os formandos aprendem a detetar rapidamente um erro no formato da data dentro de uma mala Louis Vuitton, por exemplo, ou a conhecer a composição correcta da liga metálica de um relógio Cartier.

O seu concorrente, The RealReal, também se baseia nos sentidos e no instinto humanos - reconhecendo o cheiro de uma mala Hermès Birkin de 25 mil dólares (23,5 mil euros), ou a sensação da sua pele Barenia lisa - mas a primeira ronda de verificações do retalhista é realizada através de Inteligência Artificial (IA), com software treinado em 30 milhões de imagens para discernir diferenças quase imperceptíveis na costura ou na colocação de hardware. Ao mesmo tempo, um algoritmo calcula o risco de um artigo com base em tudo, desde o historial de vendas do expedidor até à popularidade de um produto no mercado negro. (Se as sabrinas Miu Miu estão em alta na Internet, por exemplo, é quase certo que os seus equivalentes ilegais também o estão).

Nos últimos anos, os líderes do luxo e da tecnologia esperaram transformar o consumidor médio num autenticador, com a capacidade de verificar numa questão de minutos - ou mesmo segundos - se uma carteira Chanel acolchoada em corrente é legítima ou não.

A aplicação Entrupy, baseada em IA, afirma que pode alertar os compradores e revendedores se uma sapatilha ou mala de marca for suspeita através de um punhado de fotografias carregadas, enquanto a empresa de tecnologia da moda The Ordre Group estabeleceu parcerias com a Louis Vuitton, a Burberry e a Patou, entre outras, para recolher a "impressão digital" única de um artigo, como uma pequena secção dos têxteis e da construção de uma carteira LV com monograma. (Pense nisto como um reconhecimento facial, que capta pormenores quase imperceptíveis ao olho humano - 10.000 dessas carteiras Chanel acolchoadas teriam 10.000 identificações únicas). Chamado Authentique, o programa regista cada ID na "blockchain", que não pode ser replicada e é considerada facilmente rastreável e segura, em comparação com métodos como os RFID (etiquetas e leitores de identificação por radiofrequência) e os hologramas, que têm sido falsificados.

São necessárias mais de 8.000 horas para se tornar um mestre autenticador no The RealReal, de acordo com a empresa. Cortesia The RealReal

"É tão fácil quanto pegar o telefone e apontá-lo para um produto... e saber se é falso ou real", afirmou Simon Lock, fundador e CEO do The Ordre Group. A tecnologia baseada em IA "analisa microscopicamente" os seus materiais, explicou, até à forma como as fibras foram tingidas e misturadas, e está a ser treinada para ser precisa mesmo quando uma peça de vestuário sofre desgaste ao longo do tempo.

A Authentique é apenas uma versão da chamada identificação ou passaporte digital: um "gémeo" digitalizado (ou NFT - non-fungible token) de uma peça de design que permite aos compradores verificar se é genuína e acompanhar o seu ciclo de vida. Na Europa, algum tipo de passaporte digital para vestuário e têxteis poderá em breve tornar-se lei; nos últimos dois anos, alguns dos maiores intervenientes do sector uniram-se em torno desta tecnologia para ajudar nas iniciativas de combate à contrafação e de sustentabilidade. Fundado pela LVMH, OTB e Prada Group, que coletivamente representam marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari, Marni, Maison Margiela e Prada, entre outras, o Aura Blockchain Consortium é o maior esforço para padronizar essas identificações digitalizáveis em toda a moda e luxo, com membros fundadores atualmente digitalizando milhões de produtos em seus catálogos, de acordo com o grupo. A Aura afirma que só a OTB registou 600 000 produtos até agora, com todos os sapatos Maison Margiela Tabi de 2023 a ostentarem um chip NFC na sola.

"É quase visto como um hacking"

Estas tácticas fazem parte da esperança da indústria de neutralizar o mercado de contrafação em expansão, com algumas estimativas a afirmarem que os artigos de moda e de luxo falsificados representam 60% ou mais do comércio multibilionário de produtos falsificados. Se antes as malas de contrafação estavam disponíveis sobretudo nas esquinas e nas bagageiras dos carros, agora estão também facilmente disponíveis online com alguns cliques. Só no Reddit, as comunidades dedicadas à discussão e procura de réplicas contam com centenas de milhares de membros, enquanto os utilizadores do TikTok exibem as suas colecções de imitações de designers aparentemente idênticos e os YouTubers carregam tutoriais sobre como identificar as diferenças entre as falsificações baratas e as de topo de gama. Os falsificadores chegaram mesmo a organizar desfiles ao vivo das últimas falsificações de moda, com os logótipos da Louis Vuitton, Dior e YSL impressos em cima de passerelles improvisadas.

Um porta-voz do Reddit recusou-se a comentar, mas chamou a atenção para as suas políticas, que proíbem a solicitação ou a facilitação de transacções ilegais no fórum; um porta-voz do TikTok assinalou igualmente que as suas directrizes não permitem a venda de produtos contrafeitos, nem de conteúdos que violem direitos de autor ou marcas comerciais. O YouTube não respondeu a um pedido de comentário da CNN.

"Houve uma altura em que ninguém admitia comprar uma contrafação", disse Sarah Davis, fundadora e presidente da Fashionphile. Mas agora, em alguns círculos das redes sociais, "não é (visto) como negativo, é quase visto como um hack".

As redes sociais e as plataformas de comércio eletrónico estão cada vez mais sujeitas a um escrutínio legal relativamente ao que é vendido nos seus sítios Web, à medida que são aprovadas novas regulamentações nos EUA e na Europa, mas Susan Scafidi, fundadora do Fashion Law Institute, afirma que isso só resolve uma parte do problema enquanto as contrafacções forem aceites - e, em alguns círculos, são desejadas pelos seus próprios méritos.

"Uma coisa é ter leis que nos permitam combater as actividades de infração ou contrafação", afirmou numa entrevista telefónica. "Mas o que ainda não descobrimos é a parte social - é preciso lutar através dos tribunais, mas também através do tribunal da opinião pública."

Uma nova vaga de IDs digitais digitalizáveis, alimentada por IA e blockchain, espera fornecer segurança extra, permitindo que os consumidores verifiquem instantaneamente os seus bens de luxo. Ilustração fotográfica de Leah Abucayan/CNN

A ética da compra de imitações é, no mínimo, espinhosa. Não há transparência sobre quem está a coser malas falsas, em que condições o faz e quem lucra, mas outros impedimentos para o fazer, como o respeito pela "integridade da marca" de alguns dos maiores conglomerados do mundo, podem estar a cair por terra. A simpatia pelas marcas "pode ser difícil para os consumidores em geral, especialmente para aqueles que estão profundamente imersos na cultura TikTok", disse Scafidi.

Além disso, o preço de entrada dos produtos de marca continua a aumentar numa época de crescente polaridade económica. De acordo com a Business of Fashion, o preço médio de uma bolsa de marca feminina nos EUA aumentou 27% de 2019 a 2022. O ano passado registou lucros recorde para o setor do luxo, com cerca de 95% das marcas a registarem crescimento, de acordo com uma estimativa da empresa de consultoria Bain & Company.

"Se o índice de inflação se baseasse apenas nas malas de mão, seria chocante e a Fed estaria a aumentar as taxas de juro como um louco, e estaríamos todos em pânico", disse Scafidi com uma gargalhada.

"Necessidade de suspeição humana"

À medida que as peças de vestuário e acessórios contrafeitos evoluíram de imitações baratas para as chamadas "superfalsificações" e as marcas de luxo produzem cada vez mais estilos em cada estação, os métodos de autenticação tornaram-se cada vez mais complexos.

Quando o Fashionphile foi fundado em 1999, centrado nas malas de mão, as marcas tinham apenas algumas variações de estilos diferentes, recorda Davis, o que facilitava a formação de autenticadores. Atualmente, "cada estação está repleta de um volume incrível de estilos, formas e tecidos", afirmou.

Depois do lançamento de novos produtos, surgem as falsificações poucas semanas depois, de acordo com Hunter Thompson, diretor de autenticação da The RealReal. "Não é como se ficasse para trás como acontecia nos anos anteriores".

As tendências, tanto as novas como as recicladas, também se manifestam em tempo real. "Neste momento, o vintage está na moda e, na verdade, vemos novas réplicas de artigos vintage - artigos que foram fabricados nos anos 80 ou 90", afirmou Thompson. O luxo discreto, com uma ausência de marcas óbvias como logótipos, à la The Row, também tem sido facilmente copiado ultimamente, acrescentou.

E embora a Internet esteja repleta de queixas de utilizadores que acabam por receber falsificações depois de fazerem encomendas em quase todas as plataformas legítimas, a frequência com que isso acontece não é clara. No ano passado, a The RealReal resolveu uma ação judicial colectiva com os seus investidores no valor de 11 milhões de dólares por alegações de que o seu sistema de autenticação era mais fraco do que o anunciado antes da sua IPO. A Chanel também afirmou num processo judicial - que foi suspenso em julho - que a plataforma listou malas contrafeitas. A RealReal já havia negado essas alegações e se recusou a comentar o assunto para a CNN.

Sem uma solução normalizada para o sector, os mercados de revenda terão de continuar a melhorar as detecções de autenticação à medida que as "superfacções" se tornam mais difíceis de detetar. Anusak Laowilas/NurPhoto/Shutterstock

A tecnologia, como as identificações digitais, não será provavelmente uma panaceia para o problema da contrafação na indústria - afinal, os consumidores que procuram falsificações ilegais continuarão a procurá-las - mas poderá fornecer outra camada de segurança para os compradores reais que procuram eliminar rapidamente as falsificações.

Os especialistas concordam que os actuais modelos de IA não são suficientemente fiáveis por si só, em especial no caso de artigos acabados de sair da passerelle, para os quais os algoritmos ainda não foram treinados. A Fashionphile, que diz receber cerca de 700 mil malas por dia, abandonou os seus próprios planos para utilizar a IA em 2017, descobrindo que não era "suficientemente boa", explicou Davis, e ainda não se comprometeu com ela novamente.

"Todos os dias recebemos artigos que são desta estação ou da última... não há dados sobre isso", afirmou.

Scafidi acredita que um "modelo híbrido" será sempre necessário. "Haverá sempre uma necessidade de suspeita humana em relação a algo que não está bem", afirmou. Ao mesmo tempo, acrescentou, "qualquer autenticador humano que ignore a tecnologia está a trabalhar com uma mão atada atrás das costas".

Ela acredita que as identificações digitais são uma ferramenta promissora de combate à contrafação. Mas a sua implementação não será isenta de problemas: as marcas, as plataformas de consignação e as casas de leilões teriam de concordar com o mesmo sistema de autenticação para que este funcionasse realmente, ou arriscar-se-iam a que as ferramentas concorrentes se prejudicassem mutuamente. Algumas delas, como a Authentique, poderiam revolucionar o mercado de revenda: Dá às marcas o poder de propriedade sobre uma identificação, o que tornaria difícil para os compradores revenderem fora da loja de segunda mão da própria marca. Se as plataformas de revenda se tornarem parceiras, as marcas poderão exigir uma parte das vendas futuras - embora talvez poupem nas despesas de autenticação, como salientou Lock.

E depois há o tempo que demora a registar os produtos. Mais de 35 marcas são membros do Aura Blockchain Consortium, que adicionaram um total de 20 milhões de itens digitalizados à blockchain desde a sua fundação em 2021, de acordo com o seu CEO recentemente nomeado, Romain Carrere. Mas, até agora, há apenas um punhado de estudos de caso em que os consumidores podem acessar a tecnologia por meio de um código QR, chip NFC ou "impressão digital" do produto.

"Ainda estamos numa fase inicial porque a tecnologia ainda é recente, mas estamos em muitas fases de teste e com marcas", disse Carrere numa chamada telefónica. "A parte difícil não é apenas a tecnologia, é também a produção."

De um modo geral, Scafidi vê um impulso para dar aos consumidores de luxo mais transparência sobre os produtos que compram, a fim de os integrar naturalmente num sistema de controlo anti-contrafação.

"Penso que podemos chegar a um ponto em que os consumidores estão a ficar mais sofisticados em relação ao mercado de revenda - estarão mais interessados em utilizar códigos para saber onde esteve o seu artigo em particular e em todas as transacções em que esteve envolvido", afirmou. "E para artigos verdadeiramente sofisticados, como relógios, quando foram reparados e devolvidos à empresa - coisas que mostram a história de um determinado produto."

Quanto a convencer os compradores que preferem encontrar uma cópia mais barata ou uma réplica de um artigo, ainda há muito trabalho a fazer, acrescentou. "Se as marcas conseguirem descobrir uma forma de aproveitar a lealdade dos consumidores, que se envolvem num certo grau de afiliação tribal em torno das marcas que adoram, é isso que vai ganhar o dia do lado da procura".