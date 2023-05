Jovem de 20 anos morre atropelada em Famalicão. Condutor está em fuga

Uma jovem de cerca de 20 anos morreu no sábado à noite, na sequência de um atropelamento em Famalicão, que resultou ainda num ferido grave, da mesma idade, disse fonte do Comando Sub-regional do Ave.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, o alerta foi dado às 22:53 de sábado.

Os dois jovens estavam na berma da estrada, após terem sofrido um despiste, e, enquanto aguardavam que o veículo fosse rebocado, foram atropelados por um outro automóvel "que se colocou em fuga e que ainda estará em fuga", disse a mesma fonte.

O atropelamento ocorreu na variante nascente, no sentido Famalicão-Porto, na estrada nacional 14.

O ferido grave foi transportado para o hospital de Braga.