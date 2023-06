Tráfico humano no futebol: SEF sinaliza 36 menores e 9 jovens adultos, todos ficaram sob proteção do Estado

Secretário de Estado do Desporto diz que é “inaceitável, chocante e condenável” a situação de tráfico humano numa academia de futebol denunciada pelo SEF

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiros revelou, esta quarta-feira, que sinalizou, no âmbito da operação "El Dourado", que foram sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e 9 jovens adultos, na zona do Grande Porto. A identificação foi feita no cumprimento de cinco mandados de busca judiciais.

"Todos foram colocados sob proteção do Estado português. Os menores foram acolhidos em instituições da Segurança Social, por indicação da CPCJ e do Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Famalicão, nos termos do artigo 91.º da Lei de Proteção de Menores".

Em comunicado, o SEF revela ainda que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades.

"No total foram identificados 85 estrangeiros (entre adultos e menores)" e apreendidos documentos, "nomeadamente passaportes e cartões de residência que não estavam na posse dos seus titulares".