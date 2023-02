Nilay e Cengiz Fanza viviam com as filhas Nil, Alin e Birce num prédio de sete andares em Kahramanmaras, na Turquia, quando o terramoto de dia 6 de fevereiro destruiu as suas vidas. O prédio onde viviam ficou reduzido a escombros e a família ficou presa por longas horas.

Nilay, a mãe, foi a primeira a ser resgatada, 14 horas depois do sismo. Fora dos escombros, viu a filha Nil, de quatro anos, ser retirada e depois o marido. E depois começou a espera. De acordo com a CNN, Alin, de dois anos, seria encontrada quatro dias depois do terramoto, sem vida e, nesse momento, a família assumiu que Birce, de apenas oito meses, também não teria sobrevivido.

Mas, o que a família desconhecia é que Birce já não estava no meio dos escombros, mas sim no hospital, depois de ter sido resgatada por um vizinho que pensava estar a seguir os barulhos de um gato.

"Quando aconteceu o terramoto, ela foi atirada do quinto andar. Ela, basicamente, caiu da janela. E foi assim que ela sobreviveu, caso contrário, o sítio onde estava o berço dela foi completamente esmagado debaixo de betão", contou Nilay, através de um intérprete, à CNN, confessando que achava que iria recuperar "o corpo sem vida da filha" antes de descobrir onde esta estava.

A família Fansa (Cortesia)

Depois de ser resgatada pelo vizinho, Birce foi levada para o hospital, onde ficou nos cuidados intensivos com uma perna partida, o crânio fraturado e sangramento no cérebro. Foi ali que permaneceu durante cinco dias, sozinha, uma vez que nenhuma das pessoas que a tinha socorrido sabia quem ela era e, apesar das fotos partilhadas nas redes sociais, ninguém reconhecia a bebé.

Junto aos escombros do prédio onde a família Fansa vivia, a irmã de Nilay comentou com um vizinho que procurava uma bebé que poderia estar presa nos escombros.

"Eu vi-a a ser resgatada logo no primeiro dia. Na realidade, vi um resgate a acontecer apenas meia hora depois", respondeu o vizinho.

Foi nesse momento que a família começou a procurar a bebé nas redes sociais e descobriu que Birce estava no Hospital de Formação e Pesquisa da Cidade de Adana.

"É por isso que ela é um bebé milagre", afirmou Nilay, acrescentando que, "claro", está "devastada" pela morte da outra filha. Mas Birce está a melhorar e deve ter alta brevemente e juntar-se-á à família.

O número de mortos no sismo que atingiu o sudeste da Turquia e a vizinha Síria aumentou para mais de 42 mil, de acordo com um novo balanço provisório divulgado esta quinta-feira.

Na Turquia, o mais recente balanço regista mais de 36.187 mortos, de acordo com os números divulgados pela agência turca de emergência e desastres. Já na Síria foram, até agora, registadas mais de 5.814 mortes, a maior parte nas áreas controladas pelos rebeldes, de acordo com a Reuters.