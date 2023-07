Família que abandonou a civilização é encontrada morta nas montanhas do Colorado

Na sua busca de uma vida desligada do caos e da desordem do mundo, a família Vance decidiu ir viver na região selvagem de Rocky Mountains no Colorado. Mas a sua falta de experiência em técnicas de sobrevivência na natureza pode ter-se revelado fatal.

Christine Vance, de 41 anos, a sua irmã Rebecca Vance, de 42, e o filho adolescente de Rebecca, cuja identidade não foi revelada por se tratar de um menor, eram todos residentes em Colorado Springs. Foram descobertos num parque de campismo perto de Gold Creek Campground, cerca de 32 quilómetros a nordeste de Gunnison, por um caminhante, no último dia 9 de julho. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que indica que podia estar no local há vários meses, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com Trevala Jara, meia-irmã de Rebecca Vance, a decisão de fugir da vida moderna e aventurar-se na natureza foi motivada por uma insatisfação com o rumo que o mundo estava a tomar. "Rebecca acreditava que a vida seria melhor se vivessem na solidão, longe da civilização", disse Trevala.

A falta de experiência em técnicas de sobrevivência do trio na selva terá levado à sua morte trágica. A única preparação que tinham eram os vídeos a que assistaram na Internet para aprender técnicas de sobrevivência no terreno acidentado do Colorado. Trevala Jara sublinhou que tentou impedir a irmã explicando que "a mera visualização de vídeos sem experiência prática era insuficiente para sobreviver num ambiente tão difícil".

A investigação sobre a causa das mortes ainda está em curso, mas as conclusões iniciais do gabinete do médico legista do condado de Gunnison sugerem que a desnutrição e a exposição às duras condições do inverno foram as prováveis culpadas. Os três terão começado a viagem de durante os meses de verão, mas suspeita-se que tenham tido dificuldades em lidar com o início do inverno.

O local de acampamento da família indica que tentaram construir um abrigo utilizando troncos e lonas locais, mas parece que estavam mal preparados para as condições adversas que enfrentavam. Apesar de terem guias de sobrevivência na natureza e de terem mantimentos, não conseguiram aguentar.

As causas oficiais da morte serão reveladas assim que os relatórios toxicológicos forem finalizados.