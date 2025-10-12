O eterno rebelde dos Oasis: Liam Gallagher é avô aos 53 anos - TVI

O eterno rebelde dos Oasis: Liam Gallagher é avô aos 53 anos

  • TVI
  • Há 2h e 56min
Liam Gallagher

A filha mais velha deu à luz Rudy, fruto da relação com o futebolista Nathaniel Phillips

O vocalista dos Oasis, Liam Gallagher, é oficialmente avô. A novidade foi divulgada este sábado pela filha mais velha do artista, Molly Moorish-Gallagher, nas redes sociais.

O pequeno Rudy é fruto do relacionamento de Molly com o futebolista Nathaniel Phillips, do West Bromwich Albion.

Molly Moorish-Gallagher publicou uma série de fotos no Instagram, com a legenda "uma mensagem para ti, Rudy".

Liam Gallagher, de 53 anos, conheceu a filha apenas em 2018 - a jovem foi criada pela mãe, a cantora Lisa Moorish.

No ano anterior, o eterno rebelde dos Oasis admitiu à GQ que nunca tinha conseguido conhecer Molly e que não se dava bem com a mãe dela, a vocalista da banda Kill City.

O cantor tem mais três filhos: dois rapazes, fruto dos seus casamentos com a atriz Patsy Kensit e a cantora Nicole Appleton, e outra rapariga, do seu relacionamento com a jornalista Liza Ghorbani.

Desconhece-se se Liam Gallagher, que está em digressão com os Oasis, já conheceu o neto.

A digressão "Oasis Live 25" marca o regresso da banda, depois de um longo afastamento por causa de um desentendimento entre Liam e o irmão Noel, e bateu recordes: mais de 10 milhões de fãs de 158 países tentaram garantir um bilhete.

 

