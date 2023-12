201 farmacêuticos de 16 hospitais já apresentaram escusa de responsabilidades por falta de condições

Todos os farmacêuticos que estão a trabalhar no serviços do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada apresentaram pedidos de escusa de responsabilidade. A informação foi confirmada à CNN Portugal pelo bastonário dos farmacêuticos, Helder Mota Filipe. "Estas 13 escusas de responsabilidade correspondem a todos os farmacêuticos em exercício de funções nos serviços farmacêuticos e refletem a falta de condições para o exercício adequado da atividade farmacêutica", refere o responsável, acrescentando que os farmacêuticos consideraram não ter condições para prestar um serviço de qualidade aos doentes.



Esses pedidos de escusa, acrescenta, "resultam quer da escassez de recursos humanos quer da degradação das condições materiais do próprio serviço". Ou seja, à falta de profissionais, junta-se a necessidade cada vez mais exigente do trabalho em resultado da cada vez maior inovação de medicamentos que requer, dizem os profissionais, grande rigor.

De acordo com fontes médicas, apenas a diretora de serviço não terá apresentado escusa. Estas 13 escusas vêm juntar-se às muitas outras que se estão a suceder por todo o Continente, fruto do "ambiente de descontentamento que existe desde o início do ano" . De acordo com dados da Ordem dos Farmacêuticos, há já 201 escusas de responsabilidade em 16 hospitais do país. "Esta situação nunca antes tinha sido observada neste setor", avisa o bastonário.



Na sequência do pedido em massa das escusas no hospital dos Açores, o bastonário solicitou, entretanto, "informação sobre o estado dos serviços farmacêuticos ao respetivo Conselho de Administração do hospital" e fez chegar a sua "preocupação à secretaria regional da saúde e do desporto, que tutela a área da saúde na Região Autónoma dos Açores.