A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter atingido outro a tiro, na quinta-feira em Faro, provocando-lhe lesões graves que motivaram o seu internamento no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Em comunicado, a PJ indicou que o crime ocorreu na madrugada da passada quinta-feira, no interior da residência da vítima, à qual o suspeito de 42 anos terá acedido por meio de arrombamento.

Segundo a polícia, na sequência da investigação “foi possível apurar que a vítima de 38 anos foi atingida com um disparo de arma de fogo, enquanto dormia”.

A vítima “sofreu lesões que, pela gravidade, determinaram a sua condução ao CHUA, onde permanece internado”, especificou a polícia.

No decorrer da investigação policial foram recolhidos elementos probatórios que conduziram à detenção do presumível autor do crime, referiu a PJ.

O detido, indiciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, vai ser apresentado ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e a para aplicação de eventuais medidas de coação.