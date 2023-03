O diretor do FBI reconheceu esta terça-feira que as autoridades norte-americanas já têm uma causa provável para a origem da covid-19. De acordo com Christopher Wray, o vírus que causou uma pandemia que ainda está em vigor terá sido resultado de um acidente num laboratório chinês.

São os primeiros comentários do responsável relativamente a uma investigação que decorre há vários meses. Em entrevista à Fox News, Christopher Wray disse que “o FBI avalia há algum tempo [a possibilidade] das origens da pandemia terem sido, provavelmente, um incidente num laboratório de Wuhan”. A mesma informação acabou por ser depois partilhada pelas redes sociais da agência federal.

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO — FBI (@FBI) March 1, 2023

Declarações que confirmam uma teoria que já era avançada em 2021, quando a CNN recebeu informação de fontes relacionadas com a investigação, e que já diziam ter uma “confiança moderada” nesta teoria.

As palavras do diretor do FBI confirmam um relatório do Departamento de Energia que apontava para a fuga, ainda que o mesmo organismo se tenha mostrado “pouco confiante” num cenário em que isso se deu de forma acidental. É aí que as duas agências diferem, uma vez que Christopher Wray utilizou a expressão "incidente", enquanto o Departamento de Energia parece ter maiores dúvidas em relação a isso, o que acaba por espoletar uma divisão na comunicação norte-americana.

O FBI tem, de forma independente, uma equipa de especialistas constantemente focada nas ameaças biológicas que possam surgir de “mãos erradas”, incluindo de um “Estado hostil”, como pode ser o caso da China, com quem a tensão tem aumentado de ano para ano.

“Estamos a falar de uma possível fuga de um laboratório controlado pelo governo chinês que matou milhões de americanos”, acrescentou Christopher Ray.

A maioria dos detalhes da investigação ainda continuam sob segredo, sendo que uma das maiores dificuldades dos responsáveis norte-americanos foi o trabalho com as autoridades chinesas: “Vou apenas dizer que o governo chinês, parece-me, tem feito o seu melhor para frustrar e ofuscar o nosso trabalho”.