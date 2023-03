A Reserva Federal norte-americana voltou a subir os juros, mas diminuiu a dose. O banco central americano aumentou as taxas em apenas 25 pontos base, aquém das últimas subidas de 50 pontos, num esforço para não perder a face no combate à escalada da inflação e, ao mesmo tempo, responder à instabilidade recente na banca. Ciclo de subidas pode estar mais perto do fim.

Com esta decisão, considerada uma das mais difíceis, mas amplamente esperada pelo mercado no rescaldo das falências de vários bancos americanos, incluindo o Silicon Valley Bank, Jerome Powell coloca a taxa das Fed funds no intervalo entre 4,75% e 5%. Em comunicado, adianta “algum aperto adicional” nas condições monetárias para domar a subida dos preços. Os membros do banco central veem as taxas nos 5,10% no final do ano e antecipam cortes em 2024.

Há mudanças no discurso da Fed face ao que vinha reiterando. Por exemplo, deixou de identificar a necessidade de “aumentos contínuos” das taxas, mensagem que vinha repetindo reunião após reunião desde que há um ano deu início ao ciclo de subida dos juros. Em vez disso, o comité de governadores aponta agora que “alguma política adicional de firmeza pode ser apropriada”, abrindo a possibilidade de mais uma subida das taxas antes do fim do ciclo.

Os dois primeiros parágrafos do comunicado desta quarta-feira ilustram bem o dilema da Fed neste momento. Por um lado, dá argumentos para a manutenção de uma política monetária restritiva: “Os indicadores recentes apontam para um crescimento modesto do gasto e da produção. Os ganhos de empregos aumentaram nos últimos meses e estão a ocorrer a um ritmo robusto; a taxa de desemprego manteve-se baixa. A inflação continua elevada”. Porém, os acontecimentos recentes no sistema financeiro “devem resultar em condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas e pesar na atividade económica, nas contratações e na inflação”.

Neste cenário, embora admita que a extensão dos efeitos da turbulência é ainda incerta, a Fed diz que “permanece altamente atento aos riscos de inflação” e “altamente comprometido em fazer regressar a inflação para o seu objetivo de 2%”.

De acordo com as novas projeções da Fed, a taxa de desemprego deverá atingir os 4,5% no final do ano, ligeiramente abaixo dos 4,6% do que era projetado em dezembro. As perspetivas económicas foram revistas em baixa, com o PIB a avançar 0,4% em vez de 0,5% previstos anteriormente. A taxa de inflação deverá terminar o ano nos 3,3%, acima da anterior projeção de 3,1%.