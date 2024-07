PSP detém suspeito de tentar matar feirante em Lisboa

Um homem suspeito de matar um feirante da Feira do Relógio, em Lisboa, foi surpreendido as primeiras horas da manhã desta quinta-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa que realizou uma operação policial com vista ao cumprimento de três mandados de busca domiciliários e um mandado de detenção fora do flagrante delito, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O suspeito, com 26 anos, foi detido - por ser suspeito do crime de homicídio na forma tentada - em casa no Bairro Azinhaga das Salgadas, em Marvila.

A investigação teve início no mês de maio, quanto o suspeito munido com uma arma de fogo dirigiu-se à Feira do Relógio e disparou vários tiros na direção de um homem, seu rival por anteriores quezílias, com o alegado objetivo de lhe tirar a vida.

O suspeito acabou por fugir do local para parte incerta sem atingir ninguém. Desenvolvidas várias diligências processuais foi possível à PSP identificar o homem e localizá-lo.