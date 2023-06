PJ detém homem de 41 anos suspeito dos crimes de violação e roubo em Felgueiras

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 41 anos, suspeito da autoria de crimes de violação e roubo ocorridos no fim de maio no concelho de Felgueiras, distrito do Porto, foi hoje revelado.

Em comunicado, a PJ esclarece que o homem é "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de violação e roubo.

Na madrugada em que ocorreram os factos, que remontam ao mês de maio, uma mulher de 66 anos foi surpreendida na sua habitação, enquanto dormia, por um indivíduo do sexo masculino que, "através de violência e força física, consumou os crimes".

Além do crime de violação, o homem apropriou-se de um artigo de ourivesaria da vítima.

Os factos foram comunicados à PJ que, através da Diretoria do Norte e em inquérito titulado pelo Ministério Público de Felgueiras, identificou e deteve o suspeito.

O homem, de 41 anos e que tem antecedentes policiais por crime desta natureza, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas as medidas de coação adequadas.