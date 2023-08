Conheça 9 passos simples para a felicidade. E sim, o dinheiro também ajuda

Há alguns anos, Debbie Jankowski andou à procura de uma forma de dar uma nova alegria à sua vida. Encontrou a solução na sua conta bancária.

“Sempre fui contida, mas decidi que era altura de gastar dinheiro em coisas que alargassem o meu mundo”, diz Jankowski, que vive em Filadélfia, nos EUA.

Ela gastou em passeios turísticos com o marido na Irlanda e na selva da Costa Rica, além de um retiro de ioga mais perto de casa.

“Estas libertações refrescaram-me e deram-me uma perspetiva”, conta.

Estudos confirmam o que Jankowski descobriu: o dinheiro pode comprar felicidade - se o gastarmos de forma sensata. Pedimos a especialistas que explicassem esta e outras estratégias de alegria, nenhuma das quais requer óculos cor-de-rosa ou fazer alguma coisa na vida com limões...

1. Compre alguma alegria - a sério

Para sua informação, não a vai encontrar no centro comercial. “Comprar coisas como televisores, roupas e máquinas de café não o vai fazer mais feliz no geral - mas comprar experiências maximiza a felicidade”, diz Michael Norton, professor associado de administração de empresas na Harvard Business School e coautor do livro "Happy Money: The Science of Smarter Spending" [tradução à letra “Dinheiro Feliz: a Ciência dos Gastos Inteligentes”].

A investigação mostra que as pessoas que compraram bilhetes para concertos, uma série de aulas de croché ou simplesmente um jantar fora à terça-feira à noite eram mais felizes do que aquelas que gastaram o seu dinheiro em bens tangíveis.

Por um lado, isso deve-se ao facto de nós, seres humanos, termos tendência a obter o máximo de prazer e vitalidade através da ligação social. No entanto, os benefícios começam antes de sair de casa.

“A antecipação de uma experiência pode ser uma fonte de felicidade tão valiosa como a própria experiência”, afirma Norton. “E, durante meses depois, recordar o acontecimento continua a fazer-nos felizes.”

O efeito das memórias queridas pode até funcionar para passeios que correram mal: outros estudos concluem que as pessoas tendem a recordar as coisas como se tivessem sido melhores do que foram (e é por isso que alguns pagaram bom dinheiro para ver o filme "A Ressaca Parte III").

Não que haja algo de errado com um pouco de materialismo de vez em quando, diz Norton. Mas a ênfase está no “de vez em quando”. “Ficamos fartos até das coisas mais fantásticas da vida se as tivermos a toda a hora.”

Outra estratégia: comprar agora, consumir depois. Os economistas falam do efeito “dor de pagar” - os sentimentos negativos de nos separarmos do nosso dinheiro suado.

Quanto mais tempo passar entre o momento em que se paga e o momento em que se recebe algo, mais feliz se sentirá com isso. É por isso que Norton encomenda livros na Amazon: “Quando aparece semanas depois, parece grátis.”

2. Envelhecer

A felicidade diminui quando as mulheres têm cerca de 40 anos e regressa em força quando se aproximam dos 50, segundo um estudo realizado com 500 mil mulheres e homens em 72 países. (Nos homens, o ponto alto é aos 52.) Os cientistas ainda não explicaram o boomerang da felicidade, mas qualquer pessoa familiarizada com o que é fazer o jantar, atender cinco chamadas da associação de pais e pagar 2300 contas numa noite pode ter uma teoria.

“As mulheres na casa dos 40 anos tendem a colocar-se em último lugar entre todas as exigências que enfrentam”, diz Vivian Diller, psicóloga clínica em Nova Iorque. Ficam espremidas entre os desafios de educar os filhos e cuidar dos pais idosos e podem sentir que a vida lhes está a passar ao lado.”

Quando os filhos saem do ninho, as mulheres têm tempo para voltar a cuidar de si próprias - embora existam formas fáceis de aumentar a sua felicidade neste momento.

“Recordo às mães a dica de segurança dada nos aviões: coloque primeiro a máscara de oxigénio em si própria para poder ajudar as pessoas que estão ao seu cuidado”, diz Diller. Programe um tempo diário “para mim” e “que não seja alterado por ninguém nem por nada, exceto emergências”, continua.

Também deve dar prioridade às coisas que realmente lhe trazem alegria, quer seja a jardinagem ao sábado de manhã ou um jogo semanal de raquetes com o seu parceiro.

Para Carrie Jablonow, de Scottsdale, Arizona, concentrar-se apenas nas suas amizades mais significativas tem ajudado.

“Não tenho momentos livres para dar a alguém que não me faz feliz - nem mesmo para responder a uma mensagem de texto”, diz ela. “Também já não me preocupo com roupas desconfortáveis. Adeus, calças de ganga justas.”

3. Esqueça o auto-aperfeiçoamento

Aproveitar o que já tem de bom em si é um caminho mais eficaz para a alegria do que tentar corrigir o que não tem, diz Willibald Ruch, um professor de psicologia da Universidade de Zurique que estuda os pontos fortes do carácter e a felicidade.

Identifique os seus pontos fortes com o questionário gratuito Inventário de Pontos Fortes Valores em Ação [disponível em inglês aqui]. Desenvolvido por psicólogos, demora cerca de 15 minutos a preencher e fornece uma lista classificada das suas 24 qualidades mais fortes - desde a criatividade à perseverança.

“Pense na forma como pode utilizar os seus cinco principais pontos fortes nas suas relações, no escritório e no seu tempo livre”, diz Ruch. As pessoas que aplicam de forma consistente os “pontos fortes de assinatura” registam menos depressão e mais felicidade.

4. Faça com que as coisas difíceis resultem

Sim, até os despedimentos e os ossos partidos podem ter um lado positivo. Para utilizar um exemplo extremo, estudos realizados com mulheres a quem foi diagnosticado cancro da mama revelaram que a maioria delas sofreu inúmeras alterações emocionais positivas, incluindo novas prioridades de vida e mais autoconfiança – que são catalisadores de felicidade.

“Não que desejemos o cancro a ninguém, mas são muitas vezes as experiências negativas que nos ajudam a crescer e a aprender, o que é vital para sermos felizes”, diz Sonja Lyubomirsky, professora de psicologia na Universidade da Califórnia em Riverside e autora do livro "The Myths of Happiness" [à letra, “Os Mitos da Felicidade”]. Quando a agitação chegar, diz ela, considere como melhorou em resultado disso.

“Eu tive depressão pós-parto e, embora esteja zangada por ter perdido as primeiras semanas de vida da minha filha, posso dizer que sou uma pessoa mais feliz e menos ansiosa”, diz Stephanie Lutz, de Colts Neck, Nova Jersey. Já não tenho aquela tendência perfeccionista de “se não conseguir fazer bem, não quero que seja feito de todo. Aprendi a ir com a corrente”.

5. Passe 21 minutos a concentrarem-se na vossa relação

Como qualquer pessoa que já tenha discutido com o seu cônjuge sobre como resolver uma pilha de correio sabe, um bom casamento requer esforço e tempo. Que tal 21 minutos por ano?

Investigadores da Universidade Northwestern acompanharam a felicidade conjugal de 120 casais. Metade deles fez um exercício de sete minutos, três vezes por ano, no qual refletiram sobre três questões:

1. Como é que uma terceira pessoa neutra veria a vossa recente discussão conjugal?

2. No futuro, que obstáculos se colocam no seu caminho para pensar como essa terceira pessoa durante as discussões?

3. Como é que pode ser bem-sucedido a pensar como um terceiro durante as discussões - e como é que isso ajudaria a sua relação?

Os casais que avaliaram a sua relação desta forma tiveram menos stress induzido por discussões - e níveis significativamente mais elevados de felicidade e paixão do que aqueles que não se questionaram.

“Muitos estudos mostram que a qualidade do casamento tende a diminuir ao longo do tempo”, diz o autor do estudo Eli Finkel, professor de psicologia, “por isso é importante ser proactivo”.

6. Experimente um filme de chorar

Talvez ver o filme “The Notebook – O Diário da Nossa Paixão” não seja a ideia de uma noite eufórica para a maioria das pessoas, mas um estudo da Universidade do Estado de Ohio descobriu que quanto mais tristeza as pessoas sentiam durante o filme, maior era a sensação de felicidade após o filme.

Os filmes de lenços de assoar põem-nos num estado de espírito pensativo, diz a autora do estudo, Silvia Knobloch-Westerwick, professora da Escola de Comunicações da Universidade do Estado de Ohio. “A tristeza que sentimos como resultado de ver um amor não realizado, por exemplo, pode levar-nos a pensar nas nossas relações - e a apreciar o que temos.”

7. Ame o seu trajeto

As pessoas que vão a pé ou de bicicleta para o escritório podem ser mais felizes do que aquelas que conduzem ou apanham o autocarro, segundo um estudo de 2012 com 800 pessoas em Portland, Oregon, nos EUA.

As razões são as que seria de esperar: o tempo é controlado, o exercício físico provoca uma descarga de endorfina e não há trânsito. Mas se tiver de conduzir, pode chegar ao escritório animado na mesma.

“As deslocações pendulares são, na verdade, um bom momento para introspeção e reflexão”, diz Todd Kashdan, professor associado de psicologia na Universidade George Mason, em Fairfax, Virgínia, EUA.

Deixe de olhar para os carros da frente e pense em algo pelo qual está grato. As pessoas que se sentem gratas regularmente têm mais probabilidades de se sentirem satisfeitas, segundo os estudos.

E, claro, ligue a música; ouvir música liberta dopamina, uma hormona que melhora o humor. (Ta-da! Prova científica de que a Katy Perry pode ser boa para si).

8. Aceite o crédito de dar

Por favor, faça um donativo à organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Mas pense também em fazer boas ações mais perto de casa.

“Embora dar a uma instituição de caridade traga mais felicidade do que gastar dinheiro consigo próprio, a nossa investigação conclui que fazer coisas pelas pessoas que conhecemos o torna mais feliz”, diz Norton. Vai adorar a alegria que sente com o feedback positivo.

9. Fingir até sentir

Quando estamos deprimidos, o simples ato de sorrir pode animar-nos. As razões para este efeito ainda não foram identificadas, mas um estudo da Universidade do Kansas, em Lawrence, revela que sorrir abranda o ritmo cardíaco durante o stress e acalma-o.

E se não conseguir sorrir? A tristeza e o mau humor ocasional também são naturais. Nenhum ser humano pode ser feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa talvez seja a notícia mais feliz de todas.

Nota: artigo originalmente publicado na CNN em junho de 2013