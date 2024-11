Adeus pintura, olá fotografia. Estes são os novos retratos oficiais dos reis de Espanha

Marius Borg, enteado do futuro rei da Noruega, volta a ser detido

Felipe VI de uniforme militar de gala, Letizia como uma atriz de Hollywood. São assim os novos retratos dos reis de Espanha, encomendados pelo Banco de Espanha à fotógrafa Annie Leibovitz, uma "figura central da fotografia contemporânea" e "autora de retratos icónicos na cultura visual dos siglos XX e XXI", segundo a instituição.

Pela primeira vez na história de mais de dois séculos dos retratos oficiais da coleção do Banco de Espanha, os quadros a óleo foram substituídos por fotografia.

Annie Leibovitz, que recebeu em 2013 o prémio Príncipe das Astúrias da Comunicação e Humidades das mãos do então príncipe Felipe, foi contactada em outubro de 2023 pelo Banco de Espanha para realizar estes retratos, segundo a imprensa espanhola. Foram realizadas em fevereiro deste ano no Palácio Real e foram esta terça-feira revelados pelo Banco de Espanha. Assinalam os dez anos de Felipe como rei.

O rei Felipe VI posa com o uniforme de Capitão-General do Exército de Terra de Espanha jército de Tierra enquanto a rainha enverga duas peças históricas do costureiro espanhol Cristóbal Balenciaga - um vestido negro de seda dos anos 40 e uma capa vermelha dos anos 60 - cedidas pela Fundação Montplau, dedicada à moda.

O díptico pode ser visto a partir desta quarta-feira, dia 27, na sede do Banco de Espanha, em Madrid, no âmbito da exposição "A Tirania de Cronos", que exibe obras de arte e relógios da coleção desta instituição.

A exposição, adianta o Banco de Espanha, "será o marco da apresentação pública destes retratos que dão continuidade, e ao mesmo tempo atualizam, uma tradição que remota aos inícios da instituição e que esta tem mantido de maneira quase ininterrupta durante os seus mais de 240 anos de história, dando espaço aos mais destacados retratistas de cada momento histórico, desde Goya, Maella, Vicente López, Federico de

Madrazo, Sorolla ou mais recentemente Isabel Quintanilla y Carmen Laffón".